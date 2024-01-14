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Epic Games Store, Ücretsiz Oyunu Satın Alanlara İade Yapıyor

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Epic Games Store, sonradan ücretsiz olan oyunu satın alanlara iade yapma uygulaması başlattı. Bu uygulama, Türk oyuncuların da dikkatini çekti ve takdir gördü.

Geçtiğimiz aylarda Steam'in Türk lirasını kaldırmasıyla Türk oyuncuların akın ettiği Epic Games Store, kış indirimlerini başlatmasıyla birçok ülkeden de yüz binlerce kişiyi kendine çekti. Bu doğrultuda platform, ciddi bir büyüme yaşadı. Kısa süre önce ise Epic Games Store'un bir iade uygulaması ortaya çıktı. Bu, sosyal medyada çok konuşuldu. İşte ayrıntılar…

Epic Games Store, sonradan ücretsiz olan oyunu satın alanlara iade yapıyor!

Bildiğiniz üzere Epic Games Store, son birkaç yıldır her hafta düzenlediği etkinlik ile normalde ücretli satılan oyunları bedava hale getiriyor. Bir zamanlar halen dünyanın en çok oynanan ve kazandıran oyunları arasında yer alan GTA 5'i bile ücretsiz dağıtan platform, böylelikle kullanıcı sayısını artırıyor.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte Epic Games Store, ücretsiz oyun dağıtma etkinliğini her gün düzenlemeye başladı. Resmen şov yapan platform, sadece bedava oyunla kalmayıp, büyük oranda indirimlerle de dikkatleri üstüne çekti.

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İndirimlerin devam ettiği süreçte, özellikle Türk oyuncular başta olmak üzere kullanıcılar, düşük fiyatlı oyunlara büyük ilgi gösterdi. Diğer taraftan, bazı oyuncular ise satın almayı düşündükleri oyunun ücretsiz hale getirilip getirilmeyeceğini merak ediyordu. Kimileri büyük bir umutla beklemeyi tercih ederken, bazıları ise sabırsızlıkla istedikleri oyunları satın aldı.

Bu kişiler arasında "keşke bekleseydim" diyenler oldu. Yani satın alınmak istenen bazı oyunlar daha sonrasında ücretsiz dağıtıldı. Tam bu noktada Epic Games Store'un iade uygulaması, oyuncuları bir hayli şaşırttı ve bir o kadar da mutlu etti.

Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından yapılan paylaşımla Epic Games Store'un ücretsiz hale getirilen oyunu daha önceden satın alan kişilere otomatik olarak iade yaptığı ortaya çıktı. Bunu biz de test ettik ve gerçek olduğunu gördük.

Epic Games Store'un bu iade uygulaması, oyun dünyasında takdir gördü. Bu sırada pek çok kişi Türk lirasını kaldırarak dolar ile ödeme almaya başlayan Steam'i eleştirmişken, Epic Games'e mizahi olarak "İmparator" yakıştırması yapanlar da oldu.

Satın aldığım oyun ücretsiz hale geldi, ne yapmalıyım?

Epic Games, satın aldığınız bir oyunu daha sonrasında ücretsiz dağıtmaya başlarsa, kolayca iade alabilirsiniz. Bunun için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek olmadığını belirtelim. Birkaç gün içerisinde otomatik şekilde iade gerçekleştirilecektir. Yani sadece beklemeniz gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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