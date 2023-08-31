Epic Games Store Ücretsiz Oyun Vermeye Devam Ediyor

Epic Games Store her perşembe ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Son dönemde bağımsız yapımlara odaklanan mağaza, bu konuda eleştiri almaya başladı. 31 Ağustos – 7 Eylül tarihlerinde sunulacak oyun da kullanıcıları tatmin etmeyecek gibi duruyor. Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Cave Story+ oldu.

Epic Games Store her perşembe ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Son dönemde bağımsız yapımlara odaklanan mağaza, bu konuda eleştiri almaya başladı. 31 Ağustos – 7 Eylül tarihlerinde sunulacak oyun da kullanıcıları tatmin etmeyecek gibi duruyor. Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Cave Story+ oldu.

Epic Games'in ücretsiz verdiği Cave Story+ nasıl alınır?

2011 yılında çıkış yapan ve 2017'de büyük bir güncelleme alan Cave Story+, bağımsız yapım denince akla gelen ilk yapımlardan birisi. Pixel art tasarımla geliştirilen oyun, aksiyon-macera türüne hitap ediyor. Ancak Epic Store'un ücretsiz olarak vermesi, beklentileri karşılamayacak gibi görünüyor.

Hikayeli aksiyon oyunlarını seven kullanıcılar, Cave Story+'a göz atabilir. Oyun 31 Ağustos'tan 7 Eylül tarihine kadar ücretsiz olarak Epic Store'dan sunulacak. Steam fiyatının 24 TL olduğunu da belirtelim.

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Epic Games platformu üzerinden oturum açtıktan sonra oyunların satış sayfaları üzerinden, 0 TL ödeyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunun için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım 1: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü programı üzerinden hesabınıza giriş yapın.

Adım 2: Buraya tıklayarak Cave Story+ oyununun satış sayfasına ulaşın ve sepetinize ekleyin.

Adım 3: Sepet sayfasına girin ve ödeme işlemini (0 TL olarak gözükecektir) tamamlayın. İyi oyunlar!

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