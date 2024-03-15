Epic Games Store, Deus Ex: Mankind Divided'i ücretsiz olarak sunuyor

Epic Games Store, Eidos Montréal'ün en iyi oyunlarından birini bu hafta ücretsiz olarak veriyor! 2016 yılında piyasaya sürülen RPG oyununun yanı sıra bir de küçük bir oyun daha ücretsiz olarak oyunculara sunuluyor.

Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunu: Deus Ex: Mankind Divided

Deus Ex: Human Revolution'ın devamı olarak gelen Mankind Divided, Adam Jensen'ın hikayesini sürdürüyor. Oyunda Illuminati'yi avlıyor ve araştırılacak bütün mahalleler, ortadan kaldırılacak çeteler (ölümcül veya başka şekilde), açığa çıkarılacak komplolar ve kilidini açılacak bol miktarda siberpunk yeteneği var.

Eidos'un oyun için yaptığı tanım ise şöyle:

Yıl 2029 ve mekanik olarak augmente edilmiş insanlar artık toplumun geri kalanından tamamen soyutlanmış bir yaşam sürüyorlar. Deneyimli bir gizli ajan olan Adam Jensen, türünü nefretle karşılayan bir dünyada faaliyet göstermek zorunda kalıyor. Son teknoloji silahlar ve augmentasyonlarla donatılmış olarak, dünya çapında geniş bir komployu çözmek için doğru yaklaşımı ve güvenilir kişileri seçmek zorunda.

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Deus Ex: Mankind Divided sistem gereksinimleri:

Donanım / ÖzellikMinimum sistem gereksinimleri İşletim SistemiWindows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit sürümleri)İşlemciIntel Core i3-2100 veya AMD ekvivalentiBellek8 GB RAMEkran KartıAMD Radeon HD 7870 (2GB) veya NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)DirectXSürüm 11Depolama45 GB boş alanSes KartıDirectX uyumlu ses kartı

Aynı zamanda The Bridge de Epic Games'de ücretsiz olarak veriliyor. Bu mantık bulmaca oyununda, oyuncular fizik ve bakış açılarını manipüle ederek imkansız mimarilerde yol alıyorlar. Her biri için yerçekimi manipülasyonları, paralel boyutlar ve daha birçok zihin bükücü kavramlar içeren benzersiz çözümler gerektiren 48 seviye bulunuyor. Bölümleri tamamlamak ayrıca daha zor alternatif bulmacaların kilidini açıyor.

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Deus Ex: Mankind Divided ve The Bridge, Epic Games Store'da 21 Mart'a kadar ücretsiz olarak talep edilebilir durumda. Yani ücretsiz kopyaları kalıcı olarak kütüphanenize eklemek için yedi gününüz var. Gelecek hafta için ise Call of the Wild: The Angler ve Invincible Presents: Atom Eve ücretsiz olarak sunulacak.

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