Epic Games Store, 28 Aralık'ta Cat Quest'i ücretsiz olarak sunuyor

Epic Games Store, yılbaşı indirimlerine özel olarak her gün belirli oyunları ücretsiz hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda bağımsız yapımlardan büyük bütçeli oyunlara kadar birçok yapımı erişime açan Epic Games, 28 Aralık ücretsiz oyununu açıkladı.

Epic Games Store ücretsiz oyunu (28 Aralık)

Aksiyon RPG türündeki Cat Quest, şu anda Epic Games Store'da ücretsiz olarak dağıtılıyor. "Kedili Diablo" olarak adlandırılan ve 2017 yılında çıkış yapan Cat Quest, oyuncuların bir kediyi kontrol etmesini ele alıyor. Gentlebros'un geliştirdiği yapım 29 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz olacak.

Gerçek zamanlı savaş, zindan macerası ve ekipman yükseltmesine sahip olan Cat Quest, Felingard isimli renkli dünyada geçiyor. Oyuncular, ele geçirilmiş bir kasabadan büyücülere yardım etmeye kadar kedilerin keşfedeceği birçok detaya yer veriyor.

Öte yandan oyunda Bermewda's Triangle, Furbidden Fields ve Pawt City gibi birçok farklı mekana sahip olmasıyla RPG keyfinin tadını çıkarma imkanı tanıyor.

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Epic Games geçtiğimiz gün ise golf severlerin mutlaka göz atması gereken Cursed to Golf'ü ücretsiz hale getirmişti. Rogue-like ögeler ile birlikte eğlenceli bir deneyim sunan yapım, bu akşam saatlerine kadar ücretsiz olarak sunuldu.

Normal fiyatı 100 TL olan Cat Quest, 29 Aralık tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilecek. Bu tarihten itibaren ise yılbaşı hediyelerinin bir parçası olarak başka bir oyun sunulacak.

Oyuna ücretsiz şekilde sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

Adım: "Cat Quest" sayfasına girin.

Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

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