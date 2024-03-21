Epic Games, eski Windows işletim sistemlerine desteği çekiyor

Fortnite ve Epic Games Store'un geliştirici Epic Games, eski Windows işletim sistemlerinden desteğini çekeceğini açıkladı. Bu kapsamda Windows 7'den başlayarak Windows 10'a (32 bit) kadar güncelleme verilmeyeceği belirtildi.

Epic Games Launcher, Windows 7 ve 8'den desteğini çekiyor

Epic Games yayınladığı son açıklamada, önümüzdeki Haziran ayından itibaren Epic Games Launcher'ın Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10 32 bit sürümlerinde çalışmayacağını açıkladı. Bu sürümlerdeki uygulamalar güncelleme veya destek almayacak.

Bu durum ise eski ve desteklenmeyen Windows sürümlerini kullanan oyuncuları etkileyecek. Launcher bir süre daha çalışmaya devam etse de, Epic, teknik destek veya hata düzeltmeleri sağlamayacağının altını çizdi. Bu da özelliklerin bozulabileceği veya çalışmayı durdurabileceği anlamına geliyor.

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Bu hamle aslında Microsoft'un adımlarını takip ediyor. Şirket, 2020 yılında Windows 7 desteğini sona erdirdi. Diğer birçok yazılım üreticisi ise güvenlik ve teknik sınırlamalar nedeniyle eskiyen işletim sisteminin yanı sıra Windows 8 ve 8.1 için güncellemeleri durdurdu.

Epic Games Launcher artık sadece Windows 10 64 bit ve Windows 11 sürümlerinde resmi olarak desteklenecek. Bu da Steam gibi diğer uygulama mağazalarına katılacağını gösteriyor.

Öte yandan Mac kullanıcıları için macOS 10.13 veya sonraki sürümlerin destekleneceğini hatırlatmak gerekiyor. Epic mağazası bazı eski Windows platformları için desteğini sonlandırırken, bu da bir dönemin sonunu işaret ediyor.

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