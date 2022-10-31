Eniştelerin vazgeçilmezi! Volkswagen Caddy fiyat listesi

Otomotiv sektöründe son dönemde hakim olan olumsuz havadan ticariler de olumsuz etkilendi. Örneğin kısa bir süre öncesine kadar 200 bin bandında satılan bir model kısa süre içinde birbiri ardına gelen zam kararlarının ardından artık 400 bin ve hatta 500 bin TL seviyelerinden kullanıcıların karşısına çıkıyor. Peki ülkemizde en çok tercih edilen ticarilerden birisi olan Volkswagen Caddy modelinin fiyatı ne kadar? İşte Volkswagen Caddy fiyat listesi!

Volkswagen Caddy fiyat listesi ve özellikleri

Volkswagen Caddy, ülkemizde standart olarak 2.0 TDI 122 PS motor seçeneğiyle satışa. 122 beygir güç ve 320 Nm tork üretebilen motor, 4 silindirin yanı sıra kullanıcılara 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG otomatik şanzıma sunuyor.

Volkswagen Caddy önden çekişli ve hafif yük taşıma konusunda sürücülere sunmuş olduğu geniş alanla ön plana çıkıyor. Bunun dışında ticarinin Impression, Life ve Style donanım paketlerine sahip olduğunu belirtelim.

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Giriş sınıfı Impression paketinde kullanıcılara 6,5¨ Composition Audio radyo, şehir içi acil frenleme desteği "Front Assist", hız sınırlayıcı içeren hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve arka park sensörü gibi özellikler sunuluyor. En üst seviye Style paketinde geri görüş kamerası ve Park Assist V3.0 kendi kendine park sistemi gibi daha üst düzey özellikler mevcut.