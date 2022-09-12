Engelli araç limiti 2022: ÖTV muafiyetli araçlar

Ötv muafiyetli araçlar veya diğer adıyla engelli araç limiti, vücudunda belli bir oranın üzerinde işlev kaybı olan engelli vatandaşların faydalanabileceği bir haktır. Buna ek olarak şehit yakınları da bir defaya mahsus olmak üzere bu haktan faydalanabiliyor, fakat engelli vatandaşlar gibi MTV muafiyetleri bulunmuyor. Peki engelli araç alım limiti 2022 yılında ne kadar oldu? İşte ÖTV muafiyetli araçlar!

2022 engelli araç alım limiti ne kadar?

Engelli araç alım limiti, her yıl artan otomobil fiyatları ve enflasyon gibi farklı sebepler yüzünden yükseltiliyor. Bu kapsamda 2022 yılı için engelli araç alım limiti 450 bin 500 TL olarak açıklandı.

Yani bu haktan faydalanmak isteyen kişilerin bu tutarın altında bulunan bir aracı tercih etmesi gerekiyor. Ödeme tarafına geçildiğinde ise yüzde 40 ila 89 arası bir engel oranı bulunan kişiler yüzde 26.3'lük bir ÖTV ile birlikte yüzde 15.24'lük KDV indiriminden yararlanabilir. Yüzde 90 ve üstü engele sahip olan kişiler ise ÖTV'den tamamen muaf bir şekilde araç satın alabiliyorlar.

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Buna ek olarak bazı yaş kısıtlamaları da bulunuyor. Örneğin, yüzde 40 ila 89 arasında bir engele sahip olan kişiler satın alacakları araçları kendileri kullanacakları için 18 yaşının üzerinde olmaları gerekiyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişilerde ise herhangi bir yaş sınırlaması bulunmadığı gibi kendi belirleyeceği kişileri bu aracı kullanması için de tayin edebilir.

Yani yüzde 90 üzeri engelli bir kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak bir durumda ise aile bireylerine de bu aracı kullanma hakkını tanıyabiliyor. Ayrıca yine tayin ettiği bu kişiler, kendisi yerine aracın satın alma işlemlerini de gerçekleştirebiliyor.

Burada değinilmesi gereken önemli bir nokta ise satın alınan araçlardaki zaman sınırı. Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti ile satın aldıkları araçlar 5 yıl boyunca bir başkasına satılamaz ve devredilemez. Aynı zamanda kişi, bu 5 yıllık süre içerisinde ÖTV muafiyeti ile 2. bir araç satın alamaz. Fakat araç eğer bir kaza veya doğal afet sebebiyle trafikten men edilir yani perte çıkartılırsa, 5 yıl dolmadan tekrar bu haktan faydalanılabilir.

ÖTV muafiyetli araçlar

Aşağıda belirteceğimiz markalara ait otomobillerin fiyatları 12 Eylül itibari ile kontrol edilmiştir. Bu sebeple ileri bir tarihte güncel fiyat listelerini kontrol etmenizi ve markalar ile direkt olarak iletişime geçmenizi öneriyoruz.

Renault Clio

Joy 1.0 Sce 65 bg: 403 bin TL

Taliant

Joy 1.0 Sce 65 bg: 403 bin TL

Toyota

Proace City Cargo

1.5 D 100 HP Vision 6 M/T: 407 bin TL

1.5 D 100 HP Dream 6 M/T: 427 bin 700 TL

Fiat

Egea Sedan

Easy 1.4 Fire 95 HP: 399 bin 900 TL

Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli: 437 bin 600 TL

1.4 Fire 95 HP Urban: 446 bin 900 TL

Egea Hatchback

Street 1.4 Fire 95 HP: 436 bin 900 TL

Egea Cross

Street 1.4 Fire 95 HP: 449 bin 900 TL

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