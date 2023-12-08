En ucuz RTX 4050 laptop! MSI Thin GF63 12V inceleme!

Msı'ın hem taşınabilirlik hem de performansa ihtiyaç duyan kullanıcılar için tasarladığı Thin serisinin yeni modellerinden MSI Thin GF63 12V inceleme videosu ile karşınızdayız. İndirimli fiyatıyla beraber hem RTX 40 serisi harici grafik kartı hem de Intel'in H serisi güçlü işlemcisini bir arada satın alabiliyorsunuz. Peki MSI Thin GF63 12V bizlere neler sunuyor?

MSI Thin GF63 12V inceleme

MSI Thin GF63 12V inceleme videomuzu aşağıda izleyebilirsiniz. İncelemeyi yazılı olarak okumak istiyorsanız, videonun altından makalemizi okumaya devam edebilirsiniz. İyi seyirler..

MSI Thin GF63 12V satın almak için buraya tıklayın

21.7 mm kalınlığai 1.86 kg ağırlığa sahip olan MSI Thin GF63, fırçalanmış alüminyum tasarımı ile dikkat çekiyor. Sadece kırmızı renkle, tek renkli alttan aydınlatmalı klavye ile beraber gelen MSI Thin GF63 12V'de 15.6 inç büyüklüğünde IPS ekrana yer veriliyor. Yan taraflarda incelen çerçevelere sahip olan ekranın gelin özelliklerine bakalım.

Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan IPS ekran, 144 Hz yenileme oranına sahip. Bilgisayarın altında çift taraflı 2 x 2 watt gücünde dahili hoparlörlerle beraber gelen bilgisayar, Nahimic 3 ses yükselticisiyle beraber ses sistemlerine ya da kulaklıkla bağladığınızda çok daha gelişmiş bir ses elde edebiliyorsunuz.

İncelediğimiz bilgisayarın giriş çıkış portlarına baktığımızda sağ tarafta 2 tane 3.5 mm'lik altın kaplama ses jaklarını görüyoruz. Mikrofon ve ses için ayrı ayrı jack girişi konulmuş.

Sağ tarafta 2 tane A tipi USB 3.2 Gen1 bağlantısı sunan bilgisayar ayrıca Type C formunda USB 3.2 Gen 1 ve Display Port kombo çıkışu sunuyor. Yine sağ tarafta RJ45 ethernet jakı ile beraber kensington kilidi mevcut.

Ürünün bana göre sol tarafında ise yine A tipi USB 3.2 Gen1 bağlantı portu ve güç girişi mevcut. Ürünün arkasında ise tek çıkış bulunuyor o da HDMI. Yani DisplayPort ve HDMI bağlantılarıyla beraber aynı anda 2 monitöre de görüntü aktarabiliyorsunuz.

MSI Thin GF63 12V özellikleri

Gücünü Intel'in H serisi işlemcilerinden olan Core i5-12450H'den alan bilgisayar fiziksel olarak 8 çekirdeğe sahip. 4 performans, 4 tane de verimlilik çekirdeğine sahip olan işlemci, Turbo Boost ile hızını 4.4 GHz'e kadar çıkartabiliyor.

Hyper Threading sayesinde sanal olarak 12 çekirdekli gibi gözüken işlemci fiziksel olarak 8 çekirdekli. 12 MB ön belleğe sahip olan işlemcinin TDP değeri ise 45 watt.

Ekran kartı tarafında da Nvidia'nın GeForce RTX 4050'nin kullanıldığını görüyoruz. Dynamic Boost ile beraber 45 watt maksimum grafik gücüne erişebilen ekran kartının boost frekansı ise 1605 MHz.

6 GB GDDR6 video belleğine sahip olan ekran kartı ayrıca DLSS 3 gibi Ada Lovelace mimarisinin tüm yeteneklerini sizlere sunuyor.

Nvidia Studio sürücüleriyle beraber, ince ve güçlü bir iş bilgisayarına dönüşebilen MSI Thin GF63, Nvidia Game Ready sürücüleriyle de beraber tam bir oyuncu bilgisayarı.

Full HD çözünürlüklü ekranıyla beraber, DLSS 3'ü de aktive ettiğinizde oyunlarda etkili bir performans yakalayabiliyorsunuz.

Yine Nvidia'nın RTX serisi kartlarda sunduğu ışın izleme teknolojisinden de RTX 4050'de yararlanabiliyorsunuz.

RAM tarafına baktığımızda bilgisayarın üzerinde 2 tane RAM slotu mevcut. 2 slot toplamda 64 GB'a kadar RAM desteği sunuyor. İncelediğimiz modelde tek 8 GB'lık RAM kullanılmış.

Siz bilgisayara 8 GB daha RAM ekleyebilir, 8 x 2 = 16 GB olarak satın alabilirsiniz. Ayrıca MSI tarafında RAM ekletme, garanti sorunu oluşturmuyor. Siz ekleyemiyorsanız, servisten de eklemesini de isteyebiliyorsunuz.

Ülkemizde ürünün fiyatının daha da uygun tutulması için RAM, 8 GB olarak bırakılmış. Bilgisayarın potansiyelini kullanabilmeniz için ben minimum 16 GB RAM öneririm.

İncelediğimiz bilgisayarda 512 GB kapasiteli, 4. jenerasyon PCI Express desteğine sahip NVMe tabanlı SSD kullanılmış. Bu bilgisayara toplamda 2 disk takabiliyorsunuz. Bunların 1 tanesi NVMe disk, 1 tanesi de 2.5 inçlik SATA SSD ya da HDD.

MSI Thin GF63 12V bağlantı özellikleri

Intel'in WiFi 6 AX201 modemi ve Bluetooth 5.2 desteğine sahip olan bilgisayar, kablolu ve kablosuz olarak modern bağlantı birimlerine destek veriyor.

Cooler Boost soğutma sistemi

İncelediğimiz bilgisayar, ince bir tasarıma sahip. Bu tasarımın içerisinde 45w gücünde işlemci ve harici ekran kartı da bulunuyor. Cooler Boost soğutma sistemiyle beraber hem sessiz hem de serin bir şekilde, performanstan ödün vermeden bilgisayarı kullanabiliyorsunuz.

MSI Center üzerinden kullanım senaryonuzu seçip, bilgisayarın fan ve güç seçeneklerini özelleştirebiliyorsunuz. Sessiz senaryoda bilgisayar gerçekten sessiz. Tam yükte, bilgisayarın fanlarını da tam performans çalıştırdığınızda fan sesi duyuluyor.

Batarya: 51 watt saat gücünde 3 hücreli gömülü batarya kullanan MSI, 120 wattlık adaptörle beraber ürünü sizlere sunuyor.