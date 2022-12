En popüler programlama dilleri açıklandı! İlk üçte değişiklik var

Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Bu gelişimin arkasında ise programlar bulunuyor. Her gün hayatımıza giren çeşitli yazılımlar sayesinde yaptığımız işlerin süresi kısalıyor ve bununla birlikte hayatımız da kolaylaşıyor. Hayatımızı kolaylaştıran yazılımların arkasında ise farklı programlama dilleri yatıyor.

C++ yükselişini sürdürüyor

TIOBE Index, programlama dillerinin son kullanım oranlarını paylaştı. TIOBE Index tarafından yapılan sıralamaya göre Java artık en popüler üç programlama dili arasındaki yerini kaybetti. Java'nın yerini ise popülerliği her geçen gün artan C++ almış durumda.

Paylaşılan yeni sıralamaya göre Python birinci, C ikinci, C++ üçüncü ve Java dördüncü sırada yer alıyor. C++, TIOBE Index verilerine göre ilk kez Java'yı geride bırakmayı başardı. Aktarılan son rakamlara göre 2001 yılından bu yana paylaşılan TIOBE verilerinde Java ilk defa ilk üç sıradaki yerini kaybetmiş oldu.

Kanada'da nasıl yazılımcı olunur?

TIOBE Index'i tabi ki programlama dilleri için kesin bir sonuç ifade etmiyor. Yazılım dillerinin popülerliği, 25 farklı arama motorundan bir araya getirilen sonuçların toplanması ile ölçülüyor. Bir başka deyişle sıralama yapılırken için Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube ve Baidu gibi popüler platformlar üzerind yapılan aramalar baz alınıyor.

Sıralamada C# beşinci sıradaki yerini korurken, bu uygulamayı Visual Basic, Java Script, SQL, Assembly Language ve PHP takip ediyor. R, Go, Classic Visual Basic, MATLAB, Swift, Delphi, Ruby, Perl, Objective-C ve Rust ise ilk 20'yi tamamlıyor. İlk 20 içerisind MATLAB, Go, Objective-C ve Rust ise geçtiğimiz aya göre yakaladıkları yükseliş ile dikkat çekiyor.

TIOBE sıralamasının yazılımların sadece popülaritesini ortaya koyduğunu ve en iyi programlama dili veya daha fazla kullanılan yazılım dili ile ilgili bir araştırma yapmadığını tekrar hatırlatalım. Peki siz en popüler programlama dilleri arasında hangisini tercih ediyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.