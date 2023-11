En İyi Yüz Yaşlandırma Uygulamaları

Snapchat ile başlayan efekt akımı yediden yetmişe herkesi etkisi altına aldı. Efektler sayesinde görüntümüzü bambaşka versiyonlara dönüştürebiliyoruz. Kedi köpek filtrelerine alışmışken şimdi de yüz yaşlandırma uygulamaları çıktı. Her yaşın kendine göre bir güzelliği var tabii ki. Ama birçok kişi yaşlanınca nasıl görüneceğini merak ediyor. Teknolojik gelişmeler burada imdadımıza yetişiyor. İşte detaylar…

En iyi yüz yaşlandırma uygulamaları!

Önümüzdeki 40 yıl içerisinde nasıl bir gözükeceğinizi hiç merak ettiniz mi? Eğer bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız, yaşlandırma programları kullanabilirsiniz. Biz de sizin için en iyi yüz yaşlandırma uygulamalarını derledik.

FaceApp

Yüz yaşlandırma uygulaması deyince birçok insanın aklına ilk FaceApp geliyor. Google Play Store'da 100 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çekiyor. Bu sayede FaceApp tüm dünyada çok popüler olan bir yüz değiştirme uygulaması olma özelliğini taşıyor. Uygulamada çok sayıda özellik yer almaktadır. Bu özelliklerle birlikte fotoğrafınız üzerinde pek çok düzenleme işlemi yapabilirsiniz.

Yüz değiştirme filtresi Snapchat'e şans getirdi

Popüler yüz değiştirme uygulaması FaceApp üzerinden ile yaşlı halinizle tanışabilirsiniz. Ayrıca saç renginizi ve stilini değiştirebilirsiniz. Sakal ve bıyık ekleyebilir, sivilce ve lekeleri kaldırabilirsiniz. Bunlarla birlikte daha birçok işlem yapabilirsiniz. Uygulama sayesinde fotoğrafınıza renkli lensler ekleyebilirsiniz. Ayrıca uygulama kırışıklıkları pürüzsüz hale getirmenize da olanak tanıyor.

AgingBooth

Bir diğer popüler uygulama da AgingBooth. Bu uygulama, yaşlandığınızda nasıl bir görünüme sahip olacağınızı görmenize imkan tanıyor. Bunun için uygulamayı açmanız ve yalnızca birkaç adımı takip etmeniz yeterlidir. Ayrıca sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz.

Make Me Old

Make Me Old uygulaması New Visions Studio tarafından geliştirildi. Bu uygulama size birçok yaşlandırma efekti için seçenek sunuyor. Bu uygulamanın bir tek kötü özelliği var: O da Android işletim sistemine özel olması. Ayrıca Make Me Old; fotomontaj, yüz şekli değiştirme, iki kişinin yüzlerini birbiri ile değiştirme gibi çeşit çeşit düzenlemelere de sahip.

SNOW

SNOW, 200 milyon kullanıcısıyla en popüler yüz yaşlandırma uygulaması ünvanını elinde tutuyor.. Yaşlandırma efektine sahip uygulamalar arasında en iyilerden biridir. Ayrıca SNOW, yaşlanmış halinizin farklı versiyonlarını üretmenize ve düzenlemenize olanak tanıyor.

Oldify

Oldify ile geleceğe bir yolculuk yapabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde yaşlı halinizle tanışabilirsiniz. Oldify, Apptly LLC tarafından hem iOS hem de Android kullanıcıları için tasarlandı.