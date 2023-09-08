Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın perde arkasında Elon Musk ve uydudan internet bağlantı hizmeti Starlink'in olduğu ortaya çıktı. Musk'ın hayatını anlatan yeni bir biyografi kitabı, savaş sırasında Starlink'in bilerek devre dışı bırakıldığını ortaya koydu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1,5 yılı aşkın süredir devam ediyor. Ancak bu savaşın perde arkasında Elon Musk ve uydudan internet bağlantı hizmeti Starlink yatıyor olabilir. Musk'ın hayatını anlatan yeni bir biyografi kitabı, savaş sırasında Starlink'in bilerek devre dışı bırakıldığını ortaya çıkardı.

Elon Musk, Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmasını önlemek için Starlink'i kapattı

Geçtiğimiz yılın başlarında Ukrayna'ya saldıran Rusya, ülkenin internet altyapısını çökertmeyi başarmıştı. Bunun üzerine ise Elon Musk, Ukrayna'ya Starlink terminalleri gönderdi ve uydularını bu bölgeye yönlendirdi. Ancak Musk'ın bazı durumlar karşısında Starlink'i kontrol ettiği bildiriliyor.

Walter Isaacson'ın Musk'la ilgili yakında çıkacak kitabında, Musk'ın Starlink bağlantısını bilerek kapattığı belirtildi. Sebebi ise Ukrayna'nın Rusya'nın deniz filosuna karşı saldırmasını engellemekti. Kitaba göre bu saldırı, Rusya'nın nükleer silah ile cevap vermesine yol açabilirdi.

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Isaacson, uydudan internet hizmetinin kesilmesiyle birlikte Rus gemilerinin vurulamadığını belirtti. Bunun sonucunda ise Ukrayna, Rus filosuna yönelik bağlantısını kaybetti ve tekrar kıyıya döndü.

Musk, daha önce Starlink'in askeri saldırı veya insansız hava araçlarında kullanılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Hatta bazı kaynaklar, Rusya Başkanı Putin ile görüştüğünü de ima etti. Kitaptaki iddialar henüz kanıtlanmamış olsa da, Musk'ın Starlink'i kapatma ihtimali bulunuyor.

Öte yandan milyarder isim daha önce Ukrayna'daki Starlink hizmeti için Pentagon'dan yardım istemişti. Uyduların her gün milyonlarca dolar harcadığını ifade eden SpaceX CEO'sunun ödeme alıp almadığı ise belirsiz.

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