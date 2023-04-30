Elon Musk Twitter'dan para kazanmanın formülünü açıkladı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, dünyanın en çok kullanılan mikroblog ve sosyal medya platformu olan Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Musk, Twitter'a getirdiği Twitter Blue ve ücretli abonelik sistemlerinden sonra ne kadar kazandığını yaptığı paylaşımla duyurdu.

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter kullanıcılarının platform üzeirinden nasıl para kazanacağının formülünü açıkladı. Musk, kendi hesabına abone olanların sayısını gösteren ekran görüntüsünü paylaşınca,Musk'ın Twitter'ın abonelik sisteminden ne kadar para kazandığı ortaya çıktı.Musk, abonelik sistemiyle ilgili attığı tweette para kazanmanın püf noktalarına değindi. Musk paylaşımında şöyle dedi: "İçerik oluşturucular, bu platformda abonelikleri etkinleştirmek isteyebilir. Ayarlarda 'Para Kazanma' (Monetization) kısmına dokunmanız yeterlidir."

ABONE OLANLAR ÖZEL İÇERİKLERE ERİŞEBİLECEK

Elon Musk, "Ücretli Abonelik" (Subscription) özelliğini daha önce duyurmuştu. Musk, Twitter'ın bu yeni özelliğiyle birlikte, kullanıcıların abone olduğu hesapları özel içeriklerine erişebileceğini belirtmişti.

AYDA TAM 1,9 MİLYON LİRA

Elon Musk'ın paylaştığı ekran görüntüsüne göre en az 27 bin 400 mevcut abonesi var. Musk'ın aboneleri ise milyarder işadamına ayda yaklaşık 97 bin 800 dolar (2023 Nisan ayı güncel dolar kuruyla yaklaşık 1,9 milyon lira) kazandırıyor.

Musk, aylık 4 dolar karşılığında hesabına abone olan kullanıcıların birkaç haftada bir kendisine her türlü soruyu sorabileceklerini açıklamıştı.