Elon Musk'tan Twitter'daki sahte hesaplar için yavaşlama emri

Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından kullanıcıların platformda daha rahat olması için sahte hesaplardan temizleyeceğini açıkladı. Ünlü iş insanı, Twitter ekibine verdiği talimatla platformda yer alan sahte hesapların temizlenmesi söyledi. Fakat bazı kullanıcılar, bu durumun fazla ileriye gitmesinden rahatsız olduğu için Musk artık yavaşlayabileceklerini belirtti.

Musk, Twitter ekibinin sahte hesaplar için soğutmaya geçmesini söyledi

Elon Musk, Twitter ekibine doğrulanmayan bütün spam hesapların platformdan silinmesi emrini vermişti. Hatta ünlü iş insanı, bu sebeple takipçi sayılarda azalma olacağını da dile getirmişti. Fakat bir Twitter kullanıcısı, Elon Musk'a platformda mem ve pozitif enerji veren paylaşımlar yapan bir hesabın da kapatıldığını şikayet etti.

Elon Musk, Twitter kullanıcısının sahte hesaplar için şikayetinin üzerine şu paylaşımı yaptı:

Ekip sahte hesapları askıya alma konusunda biraz yoğundu, artık soğutma moduna geçebilir.

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Ünlü mühendis, bu esprili cevabı vermesine ek olarak çok fazla spam hesabı temizlediklerini açıkladı. Musk'ın Twitter 'ı satın alma serüveninde sahte hesaplar, bir dönem engel olan etmenlerden biriydi. Çünkü şirketin platform için belirttiği sahte hesap sayısıyla Musk'ın ekibinin hesapladığı sayı örtüşmüyordu.

Ünlü CEO, şirketi Twitter 'ı satın almadan aylar önce sahte hesapları yeneceğine ya da bunu denerken öleceğine dair söz vermişti. Öte yandan satın almayla göreve getirilen Twitter Güvenlik Başkanı Ella Irwin, Elon Musk'ın Twitter konusundaki önceliğinin güvenlik olduğunu açıkladı. Ek olarak da sosyal medya devinde sahte hesap ve zararlı içeriği kontrol etme konusunda yapay zekaya daha fazla güvendiğini belirtti.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk'ın Twitter spam hesaplar konusunda verdiği kararlar doğru mu? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.