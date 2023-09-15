Elon Musk'ın Starlink'ten elde ettiği gelir belli oldu

Ünlü iş insanı Elon Musk tarafından kurulan SpaceX'in uydu internet hizmeti olan Starlink, önemli seviyede bir gelir elde etti. Starlink'in 2022 yılında elde ettiği gelir 1.4 milyar dolar olarak açıklandı. Ancak beklentilerin altında kalan bu rakam, şirketin CEO'su Elon Musk'ın beklentisini karşılayamadığını gösteriyor.

Ünlü iş insanı Elon Musk tarafından 2002 yılında kurulan SpaceX'in uydu internet hizmeti olan Starlink, rakip firmaları geride bırakarak önemli seviyede bir gelir elde etti. Son yıllarda ülkemizde de merakla beklenen bu hizmetin Elon Musk'a ne kadar kazandırdığı belli oldu.

Starlink, beklentiyi karşılayamadı

Kısa süre önce paylaşılan bir rapor, Starlink'in SpaceX'e ne kadar gelir sağladığını gözler önüne serdi. Fakat dikkat çeken bu rapor, aktarılan bilgilere göre ne yazık ki şirketin CEO'su Elon Musk'ın beklentisini karşılayamadı.

Raporda yer alan bilgilere göre Starlink, 2022 yılında 1.4 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, 2021 yılında 222 milyon dolardı. Yani yüzde 530 oranında bir yükseliş mevcut. Fakat daha fazla gelir elde edilmesi bekleniyordu.

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SpaceX, 2015 yılında Starlink için çalışmalara başlamışken yatırımcılardan para toplayabilmek için 12 milyar dolar gelir elde edileceğini öngörüyordu. Fakat 2022 yılı itibariyle toplamda 7 milyar dolar kar sağlandı. Yani beklentiler karşılanamadı.

Starlink, 2027 yılına kadar 12 bin uydudan oluşan bir ağ kuracak. Şu anki uydular ile 40 ülkede hizmet veriliyor. Elon Musk'ın şirketinin daha fazla gelir sağlayabilmek için ilerleyen yıllarda önemli adımlar atması bekleniyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Starlink, Türkiye'de hizmet vermeye başlarsa kullanır mısınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.