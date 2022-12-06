Elon Musk'a hayvan haklarını ihlalden dava açıldı!

Neuralink yeni bir hayvan hakları ihlali davası ile karşı karşıya. Neuralink, hayvan deneylerinde acımasız davranmış olabilir.

Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüz şirketi Neuralink için yeni bir soruşturma başlatıldı. Şirketin eski çalışanlarının iddiasına göre Musk, hayvanlı deneylerin hızlı tamamlanması için baskı uyguladı. Bu iddialar üzerine ABD Tarım Bakanlığı, hayvan hakları ihlali nedeniyle şirkete dava açtı.

Neuralink'in hayvanlı deneyleri incelenecek

Neuralink'in hayvanlı deneyleri Elon Musk'ın başına bela olabilir. Şirket çalışanları tarafından yapılan açıklamaya göre Musk, testleri aceleye getirerek hayvanların gereksiz acı çekmesine ve hatta ölmesine yol açtı. Bu durum ise ABD'nin Animal Welfare Act'ı (Hayvan Hakları Yasası) ihlal etti.

Reuters'ın incelediği belgelere göre, ABD Tarım Bakanlığı, savcı talebi üzerine geçtiğimiz aylarda Neuralink için soruşturma başlattı. Çalışanlarının iddialarına kulak verilmesi gerektiğini söyleyen savcı, olması gerekenden daha fazla hayvanın ötenazi yapılmasına yol açıldığını savundu.

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Dava dosyasında yer alan bir örneğe göre 2021'de yürütülen çalışmada, 60 domuzdan 25'inin kafalarına yanlış boyutta çip yerleştirildi. Ancak bunun araştırmacılara yeterli zaman verilseydi önlenebilecek bir kaza olduğu bildirildi.

Bir başka kazada Neuralink araştırmacılarının, cihazı iki domuzun yanlış omurlarına yerleştirdiği iddia edildi. Bu olay ise ameliyat öncesinde omurların sayılmasıyla önlenebilirdi. Neuralink için çalışan veteriner Sam Baker, acısını sona erdirmek için domuzlardan birinin öldürülmesine karar verdi.

Reuters'e göre Neuralink, 2018'den bu yana domuzlar, maymunlar ve 280'den fazla koyun dahil olmak üzere yaklaşık 1500 hayvanın ölümüne yol açtı. Şirketin 2020 yılından bu yana deneylerini ofis içerisinde gerçekleştirmesi ise iddiaların daha da körüklenmesine yol açtı.

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