Electronic Arts Mağazasında İndirim Başladı

Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Electronic Arts, kendi yapımlarını sadece Steam ve Epic Games gibi popüler dijital oyun platformlarında değil, aynı zamanda kendi web sitesinde de satışa sunuyor. Son olarak şirket, kendi platformunda bir indirim başlattı. Birçok popüler oyun, düşük fiyatla buluştu. İşte indirimler sırasında göze çarpan yapımlar…

Electronic Arts mağazasında indirim!

Kampanya kapsamında EA SPORTS FC 24, 69,99 dolardan 13,99 dolara düştü. Yüzde 80 oranındaki bu indirim sayesinde popüler futbol oyunu, 453 TL'ye alınabilir hale geldi. Bunun yanında Battlefield 2042 ise 59,99 dolar yine 7,79 dolar. Bu da 252 TL'ye tekabül ediyor.

STAR WARS Jedi: Survivor oyunu 69,99 dolar (2 bin 271 TL) yerine 31,49 dolara (bin 21 TL) satılıyor. Öte taraftan It Takes Two ise 39,99 dolardan (bin 297 TL) 13,99 dolara (453 TL) indi. Tüm yapımların fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Electronic Arts mağazasında başlayan indirim sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;