Elder Scrolls 6'nın Xbox Özel Oyunu Olup Olmayacağı Belli Değil

Bethesda denince artık akla gelen ilk oyun olan Skyrim'in dahil olduğu Elder Scrolls serisi için hayranlar çok uzun süredir yeni bir oyun bekliyor. Elder Scrolls 6 aslında 2018 yılında çok kısa bir tanıtım ile duyurulmuştu ancak bunun üstünden 5 yıl gibi bir süre geçti. Artık tüm oyuncular bu oyunu deli gibi beklerken, ortaya PlayStation oyuncularını sinirlendirebilecek bir iddia çıktı.

Xbox patronu Phil Spencer, Elder Scrolls 6'nın Xbox özel oyunu olup olmayacağı konusunda muallak bir cevap verdi

Starfield'ın çıkmasının üzerinden sadece 2 gün geçmesine rağmen insanlar şimdiden Bethesda'nın bir sonraki büyük oyunu The Elder Scrolls 6'yı merak etmeye başladı. Devam oyunu için geliştirme çalışmalarının devam ettiğini ve Bethesda'nın bu oyundan büyük beklenti olduğu aşikar.

Ancak bazı oyun gazetecileri ve meraklı oyuncular, hala oyunun Xbox dışında bir yerde çıkma ihtimali olup olmadığını merak ediyor. Bloomberg ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Spencer'a The Elder Scrolls 6'nın Starfield gibi Xbox özel oyunu olup olmayacağı soruldu.

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Spencer, "İnşa ettiğimiz oyunlarla ilgili olarak duruma göre değerlendiriyoruz. Oyunlarımızın pek çok farklı yerde kullanılabilir olduğundan emin olmak istiyoruz. Xbox konsollarımızda, PC'de ve ayrıca bulut üzerinden de.

Bu oyunlar neredeyse tüm web özellikli cihazlara gelebilir. Starfield ve diğer Xbox Game Studios oyunlarına erişebilecek milyonlarca oyuncuya bakıyoruz. Bu gerçekten de oyunculara nasıl oynamak istedikleri konusunda seçenek sunmak ve oyun kütüphanelerini oluşturmakla ilgili" diye yanıt verdi.

Phil Spencer, cevap vermeden nasıl cevap verilir konusunda örnek niteliğinde bir demece imza atmış. Ancak buradan şu anlaşılabilir ki eğer Starfield'ın Xbox özel oyunu olması kararı şirkete konsol ve Game Pass satışları konusunda bir kar marjı sağlarsa, The Elder Scrolls 6 için de muhtemelen benzer politika izlenecek.

Starfield yönetmeni Todd Howard kısa bir süre önce Starfield'ın Xbox Series X/S'ye özel olmasını savunmuş ve insanların Zelda dendiğinde akıllarına Nintendo'nun geldiğine dair bir karşılaştırma yapmıştı. Howard ayrıca bunun geliştirmeyi kolaylaştırdığını, çünkü oyunun üzerinde çalışacağı bir platformun daha az olduğu anlamına geldiğini de belirtmişti.

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Howard'ın açıklamasına tembellik mi dersiniz yoksa orijinallik ve kalite kaygısı mı dersiniz, orasını bilemeyiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.