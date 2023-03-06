Ekran kartı satışlarında NVIDIA RTX 4080 ve 4070 Ti sürprizi!

NVIDIA GeForce RTX 4080 ve RTX 4070 Ti, şubat ayı içerisinde en çok satan ekran kartları arasına girmeyi başardı.

Çip krizinin en çok etkilediği alanlardan birisi de ekran kartı sektörü oldu. Uzun süren üretim sıkıntılarının ardından oluşan stok sorunları ile birlikte satışlar önemli oranda düşmüştü. Özellike yeni nesil ekran kartlarının satışları bir türlü istenen seviyeye çıkmıyordu. Çip krizinin yavaş yavaş geride bırakılması ile ise satışlar da artmaya başladı.

NVIDIA imzalı yeni ekran kartlarının satışı artıyor

En önemli ekran kartı üreticilerinden olan NVIDIA, sahip olduğu üst düzey ürünlerle kendisine satış listelerinin başında yer bulamıyordu. Öyle ki, piyasadaki en iyi grafik kartı olarak gösterilen RTX 4090 hala en çok satılan ekran kartları arasında yer almıyor.

NVIDIA'nın amiral gemisi ekran kartlarının kardeşlerinde ise durum yavaş yavaş düzeliyor gibi görünüyor. Steam Donanım ve Yazılım Anketi tarafından sağlanan bilgilere göre NVIDIA GeForce RTX 4080 ve RTX 4070 Ti modelleri Şubat ayı içerisinde Steam'e kaydolan ilk 10 ekran kartı arasında girmeyi başardı.

Ekran kartı fiyatları 2 yılda 2 katına çıktı!

Bu gelişme ile RTX 4080 ve 4070 Ti ekran kartlarını Şubat ayında en çok satanlar listesinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. RTX 4090 ise sahip olduğu yüksek fiyatın da etkisi ile ilk 10'da yer almıyor. Ancak son rakamlar ışığında NVIDIA'da işlerin yolunda gitmeye başladığını söyleyebiliriz.

AMD cephesine göz attığımızda ise Şubat ayında kayda değer bir kazanımın olmadığını görüyoruz. Geçtiğimiz ay Steam tarafında kullanım sayısı en çok artan AMD modeli RX 6600 XT oldu. Ancak bu model toplam kullanıcıların sadece yüzde 0,38'ini oluşturuyor. Diğer yandan eski Radeon 580 ise toplam kullanıcıların yüzde 1,1'i tarafından tercih ediliyor.

Steam tarafından paylaşılan listede uzun zamandır lider ise değişmiyor. Birçok oyunsever hala 3 yıldır piyasada olan NVIDIA GTX 1650'yi tercih ediyor. Peki siz hangi ekran kartını kullanıyorsunuz? Sahip olduğunuz ekran kartlarını yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

En güçlü ekran kartı GeForce RTX 4090 kutudan çıkıyor!