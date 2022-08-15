Efsane dizi Netflix Türkiye'ye geri dönüyor!

2021 yılının Nisan ayı ile birlikte Friends, 10 sezonu ile birlikte Netflix'te yayınlanmaya başladı. Geçtiğimiz Mayıs ayında ise gösterim haklarının HBO Max'e geçmesi ile birlikte dizi Netflix'ten kaldırıldı. İkonik komedi dizisi şimdi ise yaklaşık 2 buçuk ay aranın ardından yeniden Netflix Türkiye'ye geri döndü.

Friends, Netflix Türkiye'ye geri dönüyor

1994'te yayınlanmaya başlayıp 2004'e kadar 10 sezon boyunca yayın hayatına devam eden komedi dizisi, Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın hayatını konu alıyor. David Crane ile Marta Kaufmann imzası taşıyan dizinin başrollerinde ise Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Langford Perry ve David Schwimmer yer alıyor.

Friends sevenler için en iyi sit-com önerileri

Netflix, başarılı dizii 2020 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlayabiliyordu. Ancak dijital yayın platformu HBO Max'in Mayıs 2020'de hayata geçmesiyle ile birlikte dizi ABD'de Netflix'ten kaldırılmıştı. Devam eden yıllarda ise HBO Max'ın diğer ülkelerde de faaliyete başlaması ile Friends diğer bölgelerde de Netflix'te yayından kaldırıldı.

HBO Max, son olarak Türkiye'de de faaliyet göstereceğini açıklamıştı. Bu gelişme üzerine 31 Mayıs itibarıyla, ikonik dizi Netflix Türkiye'ye veda etti. Friends, bir diğer dijital yayın platformu olan BluTV'den de Temmuz ayında ayrıldı. Geçtiğimiz ay ise HBO Max, Türkiye faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. Yaşanan olayların ardından ise Friends tekrar Netflix Türkiye kütüphanesine eklenmiş oldu.

Friends şu anda ABD'de HBO Max üzerinden yayınlanıyor. Türkiye'de ise daha öncesinde Netflix ve BluTV'de kendisine yer bulan dizi böylelikle eski platformu Netflix'e geri dönmüş oldu. Temmuz başında BluTV'den de kaldırılan dizinin, platforma yeniden dönüp dönmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Yaşanan kısa aranın ardından Friends'in yeniden yayınlanmaya başlaması dizinin sevenlerini oldukça memnun edecek gibi görünüyor. Peki siz Friends hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.