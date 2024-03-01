EA, İşten Çıkarmalar ve Yeniden Yapılanma ile Star Wars Oyununu İptal Etti

EA, bugün 670 kişinin, yani iş gücünün %5'ini işten çıkardı ve yeniden yapılanmaya gitti. Yeniden yapılanmanın bir parçası olarak EA bünyesindeki Respawn'ın geliştirmekte olduğu EA Star Wars oyunu da iptal edildi.

İptal edilen EA Star Wars oyunu, FPS türündeydi

EA CEO'su Andrew Wilson, işten çıkarmalarla ilgili duyurusunun ardından şirketin EA'nın gelecekteki iş önceliklerinin daha ayrıntılı bir şekilde açıklandığı bir bilgilendirme paylaştı.

Bilgilendirmede EA'in gelecekte hangi projelere devam edip etmeyeceği de yer alıyor. Ne yazık ki şirket bünyesindeki Respawn Entertainment stüdyosunun geliştirdiği Star Wars oyunu da iptal edilen projeler arasında.

Açıklamanın tamamı şöyle: "Bir projeden vazgeçmek her zaman zordur ve bu karar, ekibin oyun için sahip olduğu yetenek, azim veya tutkularının bir yansıması kesinlikle değil. Hayranlara istedikleri oyunların devamını sunmak istiyoruz ve devam edeceğiz."

EA Star Wars oyunu hakkında FPS olacağı dışında başka bir bilgiye sahip değildik. Sadece söylentiler arasında ana karakterimizin bir Mandalorian olacağı bulunuyordu.

En popüler korku filmlerinden biri oyun oluyor!

EA Star Wars strateji oyununun kaderi de belirsiz. Şirket, büyük açık dünya oyunlarına, devasa topluluklara ve canlı hizmet oyunlarına geçiş yaptığından ötürü gelecekte muhtemelen daha az hikayeli oyun göreceğiz.

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