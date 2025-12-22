e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

Türkiye'de elektrikli otomobillere yönelik ilgi, yerli ve milli otomobil Togg'un trafiğe çıkmasıyla birlikte hızla arttı. Bu artış, şarj altyapısının önemini daha da ön plana çıkarırken, sürücülerin yaşadığı erişim ve yön bulma sorunlarına yönelik yeni bir adım atıldı.

İSTASYON BULMA SORUNU TARİH OLUYOR

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hayata geçirilen yeni uygulama ile elektrikli araç kullanıcılarının farklı şarj ağları arasında istasyon bulma ve doğru noktayı seçme konusunda yaşadığı zorlukların büyük ölçüde giderilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda e-Devlet mobil uygulamasına eklenen yeni özellikle birlikte kullanıcıların şarj istasyonlarına erişimi kolaylaştı.

HARİTA ÜZERİNDEN GÖRÜLEBİLİYOR

Bugün itibarıyla e-Devlet mobil uygulamasında kullanıma sunulan "Şarj İstasyonları" hizmeti sayesinde elektrikli araç sahipleri, bulundukları konuma en yakın şarj noktalarını harita üzerinden görüntüleyebiliyor. Hizmet, yalnızca istasyonların konumunu göstermekle kalmıyor; sürücüler için kritik öneme sahip birçok bilgiyi de tek ekranda sunuyor.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, şarj istasyonlarındaki anlık doluluk durumu, çalışır durumdaki soket sayısı ve teknik bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Elektrikli araç sürücülerinin sıkça karşılaştığı, istasyona ulaşıldığında soketlerin dolu ya da arızalı olması gibi sorunların da bu sistemle birlikte önemli ölçüde azalması bekleniyor.