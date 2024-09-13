E-Devlet'e 4 saat boyunca erişilemeyecek

Günlük milyonlarca kişi tarafından kullanılan E-devlet, 14 Eylül Cumartesi Günü dört saat boyunca erişime kapalı olacak. Kullanıcılar, bu süre zarfında sisteme giriş yapamayacak, işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

KULLANICILARA MESAJ GÖNDERİLDİ

Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bu kesinti hakkında gönderilen bilgilendirme mesajında "Değerli Kullanıcılarımız; Sistemlerimizde Türkiye saati ile 14.09.2024 (Cumartesi) günü 01.00-04.00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

İşte E-Devlet'ten geçen o uyarı;