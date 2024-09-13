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E-Devlet'e 4 saat boyunca erişilemeyecek

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E-devlet sistemi üzerinden 14 Eylül 2024 Cumartesi günü için önemli bir bilgilendirme yapıldı. Yapılan duyuruda e-devlet sisteminin dört saat boyunca erişime kapalı olacağı bildirildi. Sistemde bakım veya güncelleme çalışmaları yapılacağından kullanıcılar, belirtilen saatlerde e-devlet hizmetlerine erişemeyecek.

Günlük milyonlarca kişi tarafından kullanılan E-devlet, 14 Eylül Cumartesi Günü dört saat boyunca erişime kapalı olacak. Kullanıcılar, bu süre zarfında sisteme giriş yapamayacak, işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

KULLANICILARA MESAJ GÖNDERİLDİ

Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bu kesinti hakkında gönderilen bilgilendirme mesajında "Değerli Kullanıcılarımız; Sistemlerimizde Türkiye saati ile 14.09.2024 (Cumartesi) günü 01.00-04.00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

İşte E-Devlet'ten geçen o uyarı;

E-Devlet'e 4 saat boyunca erişilemeyecek

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Teknoloji

Cumartesi Teknoloji E-Devlet E-Devlet Güncel Yaşam Eylül

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Yorumlar (2)

Kutay Özmen:

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Yıldırım YILDIZ:

01.00 ile 04.00 arası demek 3 saat demek , 4 saatlik kesinti yazmanız işinize saygınız olmadığı anlamına gelir diye düşünüyorum .

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