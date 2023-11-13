Dyson Gen5detect Türkiye'de Satışa Sunuldu

Dyson, Mayıs 2023'te tanıttığı en güçlü kablosuz süpürgesi olan Dyson Gen5detect'i Türkiye'de satışa sundu. Dyson Gen5detect inceleme sizlerle.

Dyson Gen5detect inceleme!

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Dyson Gen5detect, yeni beşinci nesil Hyperdymium motoruyla donatılmış bir ürün. Bu yeni motor, önceki nesillere göre daha kompakt, hızlı ve güçlü. Bu sayede evdeki en küçük partikülleri yakalayabilen yüksek emiş gücü ve kullanım kolaylığı sağlıyor.

Gelişmiş HEPA filtreleme sistemi sayesinde zararlı partiküllerin yüzde 99,99'unu yakalıyor ve içeride hapsediyor. Dyson, Fluffy Optic süpürge başlığı ile mikroskobik partikülleri görünür hale getirmek için ışık teknolojisi kullanıyor.

Dyson Gen5detect, temizlenen partiküllerin miktarını ve büyüklüğünü anlık olarak kullanıcıya gösteren bir ekranla donatılmış. Tek şarjla 70 dakikaya kadar çalışma süresi sunar, bu da onu Dyson'un en uzun çalışma süresine sahip kablosuz süpürgelerinden biri yapıyor.

Dyson Gen5detect, çalıştırmak için tek düğmeye basmayı gerektiriyor, bu da kullanımı daha kolay hale getiriyor. Ayrıca yeni model bir dizi özel özellik sunuyor, bunlar arasında dahili toz alma ve aralık temizleme başlığı, kolay hazne boşaltma, anti-tangle kanallara sahip Digital Motorbar temizleme başlığı, azalmayan emiş gücü performansı, üç güç modu ve tak-çıkar batarya gibi özellikler bulunuyor.

Dyson Gen5detect teknik özellikleri

Siklon Teknolojisi: 14 siklon

Hazne Kapasitesi: 0,77 litre

Filtreleme: Tam makine HEPA filtrasyonu

Emiş Gücü: 280 AW

Çalışma Süresi: 70 dakikaya kadar

Boyutlar (YxUxG): 1276x276x250 mm

Şarj Süresi: 4,5 saat

Ağırlık: 3,5 kg