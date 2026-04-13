Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan aracılığıyla mesaj gönderen Abdullah Öcalan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçmişte kürsüden ip attığı dönemi hatırlatarak, Kürt meselesine yönelik tutumundaki değişimi çok kıymetli bulduğunu ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında gözler Meclis’e gelmesi beklenen yasal düzenlemelere çevrilirken, İmralı temaslarından dikkat çeken mesajlar gelmeye devam ediyor.

YASAL DÜZENLEME BEKLENTİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son grup toplantılarında sürecin doğru zamanda atılmış bir adım olduğunu belirterek, Meclis’e gelmesi beklenen düzenlemeler için “Oyalanmaya gerek yoktur” ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda çalışmalar sürerken siyasi temaslar da hız kazandı.

İMRALI ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

DEM Parti heyetinin İmralı’daki Abdullah Öcalan ile görüşmeleri devam ediyor. Mart ayı sonunda TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet Öcalan’ı ziyaret etti.

“SİLAHLI MÜCADELEYE DÖNÜŞ OLMAYACAK”

Ziyaret sonrası paylaşılan mesajda Öcalan’ın, “Silahlı mücadeleye geri dönüş olmayacak. Yaşadığımız süreç Demokratik Cumhuriyet ile barışa geçiş sürecidir” ifadelerine yer verildi. Sürecin başarıya ulaşması halinde Cumhuriyetin daha da güçleneceği vurgulandı.

Bahçeli, geçmiş yıllarda yaptığı bir açıklamada Öcalan için idam çağrısı yapıp “Al sana ip veriyorum al da as” diyerek urgan fırlatmıştı.

“BAHÇELİ’YE ÖZEL VURGU”

Pervin Buldan, sürece ilişkin yaptığı açıklamada Öcalan’ın Devlet Bahçeli’ye özel bir önem atfettiğini belirtti. Buldan, "Sayın Bahçeli’yi bir kere hamlesinden dolayı, atmış olduğu adımdan dolayı çok özel bir yere koydu. Bunu istisnasız her görüşmede ifade ediyor. Ama Sayın Erdoğan’ın da hakkını veren bir yerden söz kuruyor. Sonuçta bu ülkenin Cumhurbaşkanı, sürecin bir tarafı, devletin başı. Sayın Bahçeli elinde iple dolaşıyordu, 'idam edilmeli' diyordu. Yani o noktadan bu noktaya gelmesine büyük bir kıymet biçiyor. Çok özel değerlendiriyor" ifadelerine yer verdi. 

