ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir

ABD basınına göre, ABD ile İran arasında İslamabad’da yapılan 21 saatlik görüşmelerden anlaşma çıkmadı ancak diplomasi kapısı kapanmadı. Tarafların birkaç gün içinde yeniden masaya oturabileceği belirtiliyor. Hürmüz Boğazı, uranyum programı ve dondurulmuş varlıklar temel anlaşmazlık konuları olurken, Washington süreci İran’a bağladı. İran ise başarısızlığın nedeninin ABD’nin aşırı talepleri olduğunu savundu.

  • ABD ile İran arasında İslamabad'da gerçekleştirilen görüşmelerden anlaşma çıkmadı.
  • Taraflar arasında diplomasi kapısı açık kaldı ve ikinci tur görüşmeler gündemde.
  • Müzakerelerdeki anlaşmazlık başlıkları Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz açılması, İran'ın uranyum programı ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasıydı.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD ile İran arasında gerçekleştirilen kritik görüşmelerden anlaşma çıkmadı. Ancak taraflar arasında diplomasi kapısının kapanmadığı ve yeni bir görüşme turunun gündemde olduğu belirtildi.

İKİNCİ TUR GÖRÜŞME MASADA

Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bölge ülkeleri iki tarafı yeniden müzakere masasına oturtmak için yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Kaynaklar, birkaç gün içinde ikinci tur görüşmelerin yapılabileceğini ifade etti.

ANLAŞMAZLIK KONULARI NETLEŞTİ

Müzakerelerdeki en büyük anlaşmazlık başlıklarının Hürmüz Boğazı’nın ücretsiz açılması, İran’ın uranyum programının geleceği ve Tahran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması olduğu aktarıldı. İran tarafının uranyum zenginleştirmeye sınırlı şekilde devam etme ya da stokları azaltma yönünde öneriler sunduğu ancak uzlaşma sağlanamadığı bildirildi.

ABD: ANLAŞMA YOK

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 21 saat süren görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, tarafların anlaşmaya varamadığını doğruladı. Vance, “Bu durum ABD’den çok İran için kötü bir haber” ifadelerini kullandı.

İRAN ABD’Yİ SUÇLADI

İran medyasında ise anlaşma sağlanamamasının nedeni olarak ABD’nin “aşırı talepleri” gösterildi. Taraflar karşılıklı olarak birbirini suçlarken, diplomasi kapısının tamamen kapanmaması dikkat çekti.

GERİLİM SÜRÜYOR AMA MASA DAĞILMADI

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı merkezli kriz ve nükleer gerilim sürerken tarafların tamamen kopmamasının yeni bir diplomatik süreç ihtimalini canlı tuttuğunu belirtiyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
