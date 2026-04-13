Savaştaki ülkede olay görüntü! Zorla cepheye götürdüler

Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna’da, bir kişinin sokak ortasında zorla götürüldüğünü gösteren görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Videoda üniformalı görevlilerin bir erkeği güç kullanarak araca bindirdiği görüldü. Olayın zorunlu askerlik kapsamında gerçekleştiği iddia edilirken, görüntülere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Paylaşımlar, ülkede zorla askere alma tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da, bir kişinin sokak ortasında zorla götürüldüğünü gösteren görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Videoda üniformalı görevlilerin bir erkeği güç kullanarak bir araca bindirdiği anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Kısa sürede yayılan görüntülerde, kimliği henüz doğrulanamayan bir kişinin direndiği, ancak görevliler tarafından zorla götürüldüğü görüldü. Olayın askerlik sevki kapsamında gerçekleştiği iddia edildi.

ZORUNLU ASKERLİK TARTIŞMASI

Ukrayna’da savaş nedeniyle zorunlu askerlik uygulaması devam ederken, zaman zaman “zorla askere alma” iddiaları gündeme geliyor. Yetkililer bu uygulamaların yasal çerçevede yürütüldüğünü savunurken, sosyal medyada paylaşılan bu tür görüntüler tartışmaları yeniden alevlendiriyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Görüntülere ilişkin Ukrayna makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Videonun ne zaman ve nerede çekildiği ise doğrulanmadı.

Erdem Aksoy
