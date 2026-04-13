'Süper El Nino' geliyor! Tehlike kapıda

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye genelinde etkili olan yağışlı havaların yerini kurak ve sıcak bir döneme bırakacağını belirterek önemli uyarılarda bulundu. Yaz aylarında yağışların normallerin altında kalacağını ifade eden Şen, sonbahar ve kış aylarında ise “Süper El Nino” etkisinin görülebileceğini söyledi.

YAĞIŞLI GÜNLER GERİDE KALIYOR

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, paylaştığı video mesajında önümüzdeki aylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz dönemde yaşanan yoğun yağışların artık geride kaldığını dile getiren Şen, “O bol yağışlı günlere biraz hasret kalacağız gibi görünüyor” dedi. Mayıs ve yaz ayları için kesin tahmin yapmanın zor olduğunu vurgulayan Şen, genel eğilimin yağışların normallerin altında seyretmesi yönünde olacağını ifade etti.

“SÜPER EL NİNO” UYARISI

Küresel ölçekte etkili olan El Nino fenomenine dikkat çeken Şen, bu yıl daha güçlü bir sürecin yaşanabileceğini belirtti. Doğu Pasifik’te deniz suyu sıcaklıklarının artmaya başladığını kaydeden Şen, “Bu sene ‘Süper El Nino’ dediğimiz daha kuvvetli bir El Nino bekliyoruz. Yaz aylarında sıcaklıklar artacak, sonbahar ve kış aylarında ise büyük ihtimalle bu etki daha da belirgin hale gelecek” diye konuştu.

Daha önce 1997-1998 ve 2016 yıllarında benzer süreçlerin yaşandığını hatırlatan Şen, bu tür olayların küresel ölçekte yağış rejimlerini ve meteorolojik dengeleri önemli ölçüde değiştirdiğini vurguladı.

TÜRKİYE DE ETKİLENECEK

Süper El Nino’nun dünya genelinde yağış miktarlarını ve sıklığını değiştireceğini ifade eden Şen, Türkiye’nin de bu süreçten etkileneceğini belirtti. Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artması ve kuraklık riskinin yükselmesi bekleniyor.

“BARAJ DOLULUKLARINA GÜVENMEYİN”

Prof. Dr. Şen, mevcut baraj doluluk oranlarının yanıltıcı bir güven hissi oluşturmaması gerektiğine dikkat çekti. İstanbul’da doluluk oranının yüzde 70, İzmir’de ise yüzde 60 seviyelerinde olmasına rağmen riskin sürdüğünü vurgulayan Şen, “İki yıl üst üste yaşanabilecek bir kuraklık, bu oranları tekrar tehlikeli seviyelere indirebilir. Bu nedenle suyumuzu dikkatli kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, olası uzun süreli kuraklık riskine karşı hem yetkililerin hem de vatandaşların şimdiden su tasarrufu önlemlerini artırması gerektiğini belirtiyor.

