Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi

Fas Ligi’nde oynanan Mas Maghrib - Wydad AC karşılaşması, futbol tarihine geçecek bir gole sahne oldu. Mas Maghrib forması giyen Driss El Jabli’nin attığı rabona golü, kısa sürede dünya gündemine oturdu. Driss El Jabli’nin ceza sahası dışından attığı rabona golü, Puskas Ödülü için en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.

CEZA SAHASI DIŞINDAN RABONA FÜZESİ

Karşılaşmada ceza sahası dışından şık bir rabona vuruşu yapan Driss El Jabli, topu adeta füze gibi ağlara gönderdi. Nefes kesen gol, izleyenleri hayran bırakırken sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.

PUSKAS ÖDÜLÜNÜN EN GÜÇLÜ ADAYI

Futbol otoriteleri ve taraftarlar, bu golün şimdiden yılın en iyi golleri arasında yer aldığını belirtti. Birçok yorumda, El Jabli’nin bu golle Puskas Ödülü’nün en güçlü adaylarından biri olduğu ifade edildi.

FARKLI AÇI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Driss El Jabli’nin attığı bu olağanüstü golün farklı bir açıdan çekilmiş görüntüsü de ortaya çıktı. Yeni görüntüler, golün estetik ve zorluk derecesini bir kez daha gözler önüne serdi.

O şahane golden kareler;

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumları8m6rh6zzhq:

golu gormek icin boyeremi yazmam gerekiyor videoyu ekleyemedinizmi habere ?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

