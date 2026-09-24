Düzce Üniversitesi LojiX takımı TEKNOFEST'te Türkiye ikincisi oldu, 120 bin TL aldı

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Zeynep Tek ve Ömer Faruk Kanat'tan oluşan "LojiX" takımı, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye ve yurt dışından 512 takımın ve toplam bin 677 başvurunun yer aldığı yarışmada önemli bir başarı elde eden öğrenciler, 120 bin TL değerindeki ikincilik ödülünün de sahibi oldu.

512 Takım arasından ilk 10 finalist arasına kaldılar

E-ticaret lojistiğinde karşılaşılan gerçek operasyonel problemlere yönelik yenilikçi yapay zeka ve optimizasyon modellerinin geliştirildiği yarışmada LojiX takımı, zorlu teknik değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayarak son 10 finalist takım arasına girmeye hak kazandı.

Hepsiburada Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen final etabında geliştirdikleri çözümü jüriye sunan öğrenciler, yapay zeka destekli algoritmaları ve uygulanabilir optimizasyon yaklaşımlarıyla yarışmayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Toplam 370 bin TL ödül havuzunun bulunduğu yarışmada ikincilik derecesi elde eden Zeynep Tek ve Ömer Faruk Kanat, 120 bin TL para ödülü kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı