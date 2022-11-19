Dust 2, CS: GO'nun aktif harita havuzundan kalktı!

Dünyanın en iyi nişancı ve rekabetçi oyunlarından biri olan Counter Strike: Global Offensive, güne yeni bir güncellemeyle başladı. Dün yayınlanan güncellemeyle birlikte oyuncuları şaşırtan bir gelişme meydana geldi. Yeni güncellemeyle birlikte Dust 2, aktif harita havuzundan kaldırıldı. İşte detaylar!

CS: GO Dust 2 haritası turnuvalardan kalktı

2012 yılından beri pek çok kullanıcının aktif olarak oynadığı Counter-Strike: Global Offensive, dün gece yayınlanan güncellemeyle birlikte birtakım değişikliklere maruz kaldı. Geliştirici ekibin yayınladığı güncellemeyle birlikte Dust 2, aktif harita havuzundan kalktı.

Oyuncular, Tuscan'ın uzun zamandır CS: GO aktif harita havuzuna dahil edilmesini bekliyordu. Ancak aktif harita havuzundan kaldırılma haberi, oldukça şaşırtıcı oldu. Dust 2'nin yerine ise daha önce kaldırılan 'Anubis' haritası geldi. Bununla birlikte Dust 2 haritasının yalnızca turnuvalarda kaldırıldığını da belirtmek gerekiyor.

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Ayrıca bu güncellemeyle birlikte Pro-Arena'nın harita havuzu şu şekilde:

Inferno

Nuke

Mirage

Vertigo

Overpass

Ancient

Anubis

Özellikle pek çok oyuncunun vazgeçilmez haritası olan Dust 2 haritasının kaldırılması bazı oyuncuları üzerken bazı oyuncuları da sevindirdi. Bunun nedeni ise haritanın basit olması oldu. Genel olarak tekdüze bir yapıya sahip olduğu için Dust 2, eleştirilerin odağında oldu. Buna rağmen CS: GO'nun olmazsa olmaz haritası haline geldi.

Bu değişikliğin dışında güncellemeyle birlikte AWP'nin ana mermisi 5'e düştü. Bu da öylesine ateşleyerek kullanmayı daha da zor hale getirecek gibi duruyor. M4A1-S'in uzun mesafede daha güçsüz hale geldi. Ayrıca bazı kullanıcılar yaptıkları testlerde, M4A4ün uzun menzilde M4A1-S'ten daha avantajlı olduğu sonucunda vardı. Tüm bu değişikliklerle ilgili ilk tepkiler genel olarak olumsuz oldu. Ancak birkaç hafta sonraki süreçlerde gelecek olan iyileştirmelerle birlikte eski çizgisine geleceği düşünülüyor.

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