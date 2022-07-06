Dünyanın en ince saati, rekor fiyatla satışa çıktı!

Günümüz teknolojisinde artık artık saat dendiği zaman herkesin aklına akıllı cihazlar geliyor. Bunlar, fitness takibi yapabilen, arama gerçekleştiren, uykunuzu, kalp atışınızı ve hatta kandaki oksijen oranınızı ölçebilen cihazlar. Fakat mekanik saatçilik hala oldukça popüler. Üstelik bazıları gerçek birer sanat eseri. Bugün ise bunlardan biri olan, dünyanın en ince saati satışa çıktı.

Dünyanın en ince saati Ferrari'den pahalıya satılıyor!

Richard Mille markası tarafından üretilen RM UP-01 isimli dünyanın en ince saati, tam 1.75 mm kalınlığında. Bu rekora sahip olan selefi Bulgari Octo Finissimo Ultra ise 1.88 mm kalınlığındaydı. Yani her ikisi de 25 kuruşluk madeni paradan çok daha ince.

Saatin içerisindeki dişli mekanizmasının ise Richard Mille ve bir diğer usta olan Audemars Piguet Renaud & Papi tarafından ortak geliştirildiği söyleniyor. Bu mekanizmanın inceliği ise tam 1.18 mm. Yani hem saat, hem de mekanizması rekorlar kitabına girmeyi başardı.

Bu ürünler normal gündelik kullanım için üretilen cihazlar değil. Belirttiğimiz gibi, bu saatlere birer sanat ürünü olarak bakılıyor. Dolayısıyla fiyatları da işlevine göre değil, sanatsal değerine göre belirleniyor. Fakat oldukça tuzlu olduğunu söyleyelim.

Zira Richard Mille tarafından üretilen RM UP-01 isimli rekorun yeni sahibi olan saat, 1 milyon 888 bin dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu fiyata Ferrari ve McLaren'ın spor otomobillerini almak mümkün. Türk Lirası'na çevirdiğimizde ise bugünün kuru ile 32 milyon 511 bin 360 TL ediyor. Yani oldukça pahalı bir sanat eseri.

Tabii belirttiğimiz gibi, saati satın alan kişi dilerse kolunda takarak gezebilir. Fakat işlevsellik tarafında 10 dolarlık rakiplerinden bir farkı olmayacaktır. Ancak ince olduğu için zarar görebileceği konusunda endişe etmesi gerekmeyecek. Zira ürün 5.sınıf titanyumdan yapıldığı için kolay kolay zarar görmüyor.

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