Dünyanın Edge ekrana sahip ilk iPhone'u!

Geçtiğimiz aylarda iPhone 13 serisinin USB bağlantı noktasını Lightning yerine Type-C yapmayı başaran bir Twitter kullanıcısını paylaştık. Benzer şekilde önceki yıllarda da iPhone 7 modellerine 3.5 mm kulaklık jakı ekleyen ve iPhone XR'a kamera adası montaj eden kişileri gördük. Fakat bugün karşımıza çıkan paylaşım hepsini geride bıraktı. iPhone 14 Pro Max ekranı Edge tasarımına kavuştu.

iPhone 14 Pro Max ekranı Edge tasarıma kavuştu!

Aşağıdaki Tweet alıntısında ve yukarıdaki birleştirilmiş fotoğraflarda görebileceğiniz üzere fix Apple rumuzlu kullanıcı iPhone 14 Pro Max modeline Samsung S6- S22 Ultra arası gördüğümüz Edge ekran tasarımını entegre etmeyi başardı.

We change iphone 14 pro max curved display pic.twitter.com/wbfFn6pZic — fix Apple ?? (@lipilipsi) November 29, 2022

Üstelik telefon herhangi bir işlev kaybına uğramadı. Yani tamamen fonksiyonel bir şekilde kullanılabiliyor. Tabii bu kavisli Edge ekranı iPhone 14 Pro Max modeline uygulayabilmek için cihazın kenar çerçevelerini biraz törpülemek zorunda kaldığını görüyoruz. Cihazın özelliklerini ve ülkemizdeki fiyatını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Apple doğruladı! Type-C girişli iPhone geliyor

iPhone 14 Pro Max özellikleri:

Ekran: 6.7 inç – 460 ppi, 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island, 2.000.000: 1 kontrast

Boyut ve Ağırlık: 160,7 mm uzunluk, 77.6 mm genişlik, 7,85 mm kalınlık – 240 gram

İşlemci: Apple A16 Bionic

Depolama: 128 / 256 / 512 GB / 1 TB dahili hafıza

Kamera: 48 Megapiksel ana kamera, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitleme

2. kamera: 12 Megapiksel ultra geniş açılı, f/2.2 diyafram, 120 derece görüş alanı

3. kamera: 12 Megapiksel telefoto, f/2.8 diyafram, optik görüntü sabitleme – 3x optik yakınlaştırma

Arka kamera video: 4320p@24fps(8K), 2160p@60fps(4K), 1080p@60fps

Ağır çekim video: Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Ön kamera: 12 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 4K 60 FPS video kaydı

Diğer özellikler: HDR10, Dolby Vision, HLG

İşletim Sistemi: iOS 16

iPhone 14 Pro Max fiyatı:

iPhone 14 Pro Max 128 GB: 43 bin 999 TL

iPhone 14 Pro Max 256 GB: 46 bin 599 TL

iPhone 14 Pro Max 512 GB: 51 bin 899 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 57 bin 199 TL

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