Dünya Kupası'nı kazanacak ülke FIFA 23'te belli oldu!

Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası'nı kim kazanacak? EA Sports, 64 maçı FIFA 23'te simüle ederek şampiyonu belirledi.

Önümüzdeki hafta Katar'da başlayacak olan 2022 Dünya Kupası şimdiden sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. FIFA'nın geliştiricisi EA Sports ise 2022 Dünya Kupası'ndaki olası 64 eşleşmeyi simüle etti ve kupayı kaldıracak ülkeyi buldu. EA Sports'un daha önce üç defa başarılı olduğunu düşünürsek, bu simülasyon merak uyandırıyor.

2022 Dünya Kupası'nı Arjantin mi kazanacak?

Aynı yöntemi kullanarak son üç Dünya Kupası kazananı doğru tahmin eden EA Sports, Katar 2022'nin sonucunu açıkladı. Arjantin'in bu yılki Dünya Kupası'nın galibi olacağını ve Messi'nin ise ödüle doyacağını tahmin etti. EA Sports'a göre Messi, turnuvanın en skorer ismi olarak Altın Ayakkabı'yı alacak.

Fıfa 23'ten alınan ekran görüntülerine göre Arjantin, son 16'larda Danimarka'yı 2-1 yenecek. Ardından çeyrek finalde ise Hollanda ile eşleşecek ve rakibini 1-0'lık skorla alt edecek. Yarı finalde 2018 Dünya Kupasının sahibi Fransa ile oynayacak ve yine 1-0 galip gelecek.

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2010, 2014 ve 2018 yılındaki kazananları doğru tahmin etmesiyle dikkat çeken EA Sports, Katar 2022 final maçının Arjantin ve Brezilya arasında oynanacağını söyledi. Arjantin'in 1-0'lık skorla kupayı kaldıracağını bildirdi.

Katar 2022'nin en golcü ismi ise 8 golle Lionel Messi olacak. Messi'nin hemen arkasında 6 golle Depay ve Mbappe boy gösterecek. Arjantin'in 2021 Copa America şampiyonu olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

EA Sports'un oldukça başarılı simülasyonu Arjantin'i işaret etse de, Messi önderliğindeki takımın işi kolay değil. Brezilya, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler de son yıllarda çekişme içerisinde.

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