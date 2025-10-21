Haberler

Düğünde damada ekran kartı takıldı

Düğünde damada ekran kartı takıldı
Düğünde damada ekran kartı takıldı
Türkiye'deki bir düğünde teknoloji meraklılarını gülümsetecek bir an yaşandı. Takı merasimi sırasında damada, bilgisayar oyuncularının gözdesi olan RTX 4090 ekran kartı takıldı. O anları gören davetliler şaşkınlığını gizleyemezken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Türkiye'nin bir kentinde yapılan düğün, klasik geleneklerin dışına çıkan eğlenceli bir anıyla hafızalara kazındı. Takı töreni sırasında misafirler altın, bilezik ve para takmak için sıraya girerken, içlerinden biri damada beklenmedik bir hediye sundu: RTX 4090 ekran kartı.

FİYATI 120 BİN TL CİVARINDA

Bilgisayar oyuncularının "hayal ürünü" olarak nitelendirdiği RTX 4090, yüksek performansı ve fiyatıyla dikkat çeken bir ekran kartı. Ortalama piyasa değeri 90 ila 120 bin lira arasında değişen bu cihaz, genellikle profesyonel oyuncuların ve tasarımcıların tercih ettiği üst düzey bir donanım.

SALON KAHKAHAYA BOĞULDU

Damada verilen dev kutu, salonu kahkahaya boğdu. Gelin, şaşkın bir ifadeyle durumu izlerken, davetliler bu anı cep telefonlarıyla kayda aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve binlerce kullanıcıdan yorum aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
Yorumlar (1)

Serkan Basar:

çaça hediye biliyor arkadaşının pc ve yazılım sevdasını yerinde ve kıymetli bir hediye kaldıki herkesin pc sinde görmek istediği ama fiyatından ötürü alamadığı bir kart

