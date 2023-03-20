Teknoloji fiyatlarının en düşük olduğu ülkelerden biri olan Dubai'de, İstanbul Tahtakale'ye benzeyen İstanbul Electronics fiyatlarına baktık.

Dünyadaki teknoloji fiyatlarının genele göre en düşük olduğu ülkelerden biri olan Dubai'de, İstanbul Tahtakale'ye benzeyen ve sahibi Türk olan İstanbul Electronics fiyatlarına baktık.

Dubai'nin tahtakelesinde teknoloji fiyatları ne kadar?

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Dubai'deki İstanbul Electronics, PlayStation 5'ten iPhone 14 ürünlerine kadar birçok teknolojik ürün satışı yapıyor. Dubai Mall'dan daha uygun fiyatlı ürünler bulunan mağazada iPhone 14 Pro 128 GB modeli 3.850 dirhem, iPhone 14 Pro Max modelei 4.200 dirhem fiyatla satılıyor.

M2 MacBook Pro bilgisayar ise 5.200 dirhem fiyatla sahibini bekliyor. Apple dışında Android telefonlar da satan mağazada Samsung S23 Ultra 512 GB 4.00 dirhemden satılıyor. Birçok konsol oyuncusunun rüyası olan PlayStation 5 ise 1.600 dirhem fiyata sahip. 1 dirhem'in güncel kur itibariyle 5,18 TL olduğu düşünüldüğünde, Dubai fiyatlarının Türkiye'den %50'ye yakın oranla daha ucuz olduğu görülüyor.

Açıklamalar kısmındaki harita konumundan İstanbul Electronics mağazasına gidip ShiftDelete.Net'ten geldiğini belirtenlere ise anlık olarak çeşitli indirimlerin beklediğini de belirtelim.