Evi en iyi temizleyen Dreame Bot L10 Pro inceleme videosu ile karşınızdayız. İşte akıllı robot süpürgenin özellikleri ve fiyatı!

Son zamanlarda popüler olan temizlik robotları, yoğun iş temposu sebebiyle en büyük yardımcımız haline geldi. Evi en iyi temizleyen Dreame Bot L10 Pro akıllı robot süpürge inceleme videosu ile karşınızdayız.

Dreame Bot L10 Pro akıllı robot süpürge inceleme!

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Dreame Bot L10 Pro robot süpürge ev temizliğini kolaylaştırıyor. Çalışma süresi 150 dakika olan robot süpürge, ihtiyacınız olan zamanı size sunuyor.

Çarpma önleme özelliği ile kendisini ve çevresindeki eşyaları deforme etmeyi engelleyen Dreame Bot L10 Pro, 570 ml toz haznesi ile temizliğe ara vermeden bitirme imkanı sunuyor. Otomatik şarj özelliği sayesinde şarjı bitmeden şarj yuvasına dönüyor ve bir sonraki temizlik talebi için kendini yeniliyor. Islak mop özelliği ile alandaki tozların tamamını temizlemeye yardımcı oluyor.

Dreame Bot L10 Pro akıllı robot süpürge teknik özellikleri

4.000 Pa emiş gücü

150 dk çalışma süresi

65 dBA çalışma gürültüsü

570 ml toz tankı

270 ml su deposu

LiDAR sensör, 8 metre yarıçap ile tarama

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