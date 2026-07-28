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DPÜ'de Lise Öğrencilerine Yönelik Milli Teknoloji Yaz Okulu Başladı

DPÜ'de Lise Öğrencilerine Yönelik Milli Teknoloji Yaz Okulu Başladı
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Millî Teknoloji Atölyesi tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Millî Teknoloji Atölyeleri Lise Yaz Okulu başladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Milli Teknoloji Atölyesi tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Milli Teknoloji Atölyeleri Lise Yaz Okulu başladı. Üç hafta sürecek programda öğrenciler, teknoloji ve mühendislik alanlarında uygulamalı eğitim alarak proje geliştirme deneyimi kazanacak.

Salı, çarşamba ve perşembe günleri gerçekleştirilecek yaz okulunda katılımcılara toplam 36 saatlik uygulamalı eğitim verilecek. Programla öğrencilerin teknoloji, mühendislik, tasarım ve üretim alanlarını yakından tanımaları, teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmeleri ve proje geliştirme becerilerini artırmaları hedefleniyor.

Yaz okulunun ilk haftasında iş sağlığı ve güvenliği, hassas ölçüm teknikleri, temel mekanik uygulamalar, lehimleme ve Tinkercad programıyla üç boyutlu tasarım eğitimleri veriliyor. Öğrenciler, atölyede bulunan teknik ekipmanları uzman eğitmenlerin gözetiminde kullanma fırsatı buluyor.

Programın ikinci haftasında ise üç boyutlu yazıcılar, hızlı prototipleme, Arduino uygulamaları, sensör teknolojileri ve yapay zeka araçları üzerine eğitimler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda öğrenciler, tasarladıkları modelleri üretime dönüştürerek elektronik sistemlerin çalışma prensiplerini uygulamalı olarak deneyimleyecek.

Son haftada ise takım çalışması, proje fikri geliştirme, ön değerlendirme raporu hazırlama ve etkili proje sunumu konularına odaklanılacak. Program sonunda öğrenciler geliştirdikleri projeleri sunarak eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri ortaya koyacak.

Üç boyutlu yazıcılar, elektronik ve robotik sistemler ile tasarım ve prototipleme araçlarının yer aldığı Milli Teknoloji Atölyesi, öğrencilere fikirlerini somut ürünlere dönüştürebilecekleri kapsamlı bir çalışma ortamı sunuyor. Yaz okuluyla gençlerin teknoloji üretme, problem çözme ve takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi, teknolojiyi yalnızca kullanan değil aynı zamanda tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Programın ilk haftasında öğrencilerle bir araya gelen DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yaz tatilini eğitimle değerlendiren öğrencileri tebrik etti. Kızıltoprak, üniversitenin bilimsel ve teknolojik altyapısının gençlerin kullanımına sunulmasının önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sağlayacak gençlerin yetişmesine yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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