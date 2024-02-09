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Disney Plus, 1.3 Milyon Abone Kaybı Yaşadı

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Disney Plus yayın platformu, son üç ayda 1.3 milyon abone kaybı yaşadığını açıkladı. Abone kaybının sebepleri ve platformun geleceği merak konusu.

Disney tarafından büyük umutlarla açılan Disney Plus yayın platformu, geçtiğimiz üç aylık süre içinde 1.3 milyon abone kaybı yaşadığını açıkladı. Platformun kullanıcı sayısı 2023'ün eylül ve aralık ayları arasında 112.6 milyondan 111.3 milyona geriledi. 1.3 milyonluk kaybın 400 bininin Amerikan vatandaşlarının oluşturması ise dikkat çekti.

Abone kaybı yaşayan Disney Plus kapanacak mı?

Abone kaybı, Disney Plus için yeni değil. Milyonlarca kullanıcının platformun geçtiğimiz yıldan beri hızla terkettiği biliniyor. Bu durum, Disney'in üst yönetimini ve şirket yatırımcılarını fazlasıyla endişelendirdi. Eğer platform mucizevi bir geri dönüş yapamazsa, Netflix'e karşı verilen savaş şimdiden kaybedilmiş gibi görünüyor. Koltuğuna geri gelen başarılı Disney CEO'su Bob Iger'in bu kötü gidişatı değiştirip değiştiremeyeceği ise merak konusu oldu.

Bu düşüşün en büyük sebebinin ise Disney Plus abonelik fiyatlarında yapılan büyük artışların olduğu öne sürüldü. Özellikle 2023 ekim ayında yapılan üyelik zamları dikkatleri üzerine çekmiş ve birçok kullanıcı üyeliğini yenilemekten vazgeçmişti.

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Ancak Disney için tüm haberler kötü değil. Şirketin diğer yayın platformu olan Hulu'nun abone sayısını 3 ay içinde 1.2 milyon artırarak toplamda 45.1 milyon kullanıcı sayısına ulaştığı açıklanmıştı. Bu başarıda platformda yayınlanan The Bear adlı dizinin büyük rol oynadığı iddia ediliyor. Ayrıca Disney Plus'ın Hindistan versiyonu Hotstar da abone sayısında 700 binlik bir artış yaşadı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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