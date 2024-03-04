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Disney, Johnny Deep'in Karayip Korsanları 6 filmi için geri dönmesini istiyor

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Disney, Johnny Deep'in Amber Heard'e açtığı karalama davasını kazanmasıyla ünlü aktörün Karayip Korsanları serisine döndürülmesi için çalışmalara başladı. Ancak Deep'in yardımcı oyuncu olarak geri dönmesi planlanıyor.

Disney ile Johnny Deep'in arasındaki buzlar 2022'deki "iftira" davasının sonuçlanmasıyla günden güne eriyor. Bilindiği üzere Deep, 2017'de boşandığı Amber Heard'e şiddet uygulamakla suçlandı ve bununla birlikte Disney'den uzaklaştırıldı. Kısacası Hollywood'un kapıları kendisine uzunca bir süreliğine kapandı. Ancak Deep'in karalama davasını kazanmasıyla bazı şeyler değişti. Zira son gelen raporlara göre Disney, Johnny Deep'in Karayip Korsanları 6 filmi için geri dönmesini istiyor.

Disney, Johnny Deep'in geri dönmesini istiyor

Johnny Deep'in Amber Heard'e açtığı karalama davasını kazanmasıyla Disney cephesinde ünlü aktörün Karayip Korsanları serisine döndürülmesi için yoğun bir çalışma başladı. Hollywood denince akla ilk gelen kaynaklardan Daniel Richtman tarafından ortaya atılan bu iddia hayranları heyecanlandırırken, söz konusu raporda yer alan bir diğer detay ise bu sevinci buruk bir hale getiriyor.

Richtman'ın iddiasına göre Disney'in aklındaki plan Johnny Deep'i Karayip Korsanları serisine yardımcı oyuncu olarak geri döndürmek. Yani Deep, şirketin teklifini kabul etmesi halinde yine Jack Sparrow karakterine hayat verecek, ancak bu sefer altıncı filmde kendisini başrol olarak değil de yardımcı rolde izleyeceğiz.

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Tabii Disney'in tüm bu çabalarına rağmen son karar Johnny Deep'in olacak. Zira kendisiyle özdeşleşen bir seride yardımcı rol teklifini kabul etmesi pek de gerçekçi görünmüyor. Hatta geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncunun avukatının yine buna benzer bir iddiayı yalanladığını belirtelim.

Johnny Deep, son zamanlarda yavaş yavaş Hollywood tarafından yeniden kabul görmeye başladı. Ancak tüm bu Karayip Korsanları iddialarının ünlü oyuncunun geçmişte söylediği "Jack Sparrow rolüne asla geri dönmeyeceğim" sözlerini de dikkate alarak büyük ihtimalle gerçeği yansıtmadığını söyleyebiliriz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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