Disney'in sevilen animasyonu için devam filmi geliyor: Dug Days: Carl's Date

Pixar tarafından 2009 yılında yayınlanan ve dünyanın en popüler animasyon filmleri arasında yer alan Yukarı Bak için devam filmi geliyor. Disney Plus üzerinden yayınlanacak Dug Days: Carl's Date adındaki yapım, kısa film niteliğinde olacak. Yukarı Bak'ın devam filmi Dug Days: Carl's Date'in ilk detayları ve yayın tarihi için habere göz atalım.

Dug Days: Carl's Date, 10 Şubat tarihinde Disney Plus'ta yayınlanacak

İlk filmiyle oldukça beğeni toplayan ve o zamandan beri popülerliğini kaybetmeyen Yukarı Bak'ın devam filmi geliyor. Yukarı Bak'ta emekli baloncu Carl, eşi Ellie'nin tek isteği olan dünyayı gezme hayalini gerçekleştirmek için evine binlerce balon bağlar. Balonlar sayesinde evi uçmak için hazırlayan Carl, yanında küçük misafiriyle Güney Amerika'ya maceralara atılmak için yola çıkar.

Yukarı Bak'ta Elli'nin vefatı, Carl'ı oldukça üzer. İkinci film olan Dug Days: Carl's Date'de ise adından da anlaşıldığı gibi başkahraman Carl, uzun süre sonra bir randevuya çıkacak. 10 Şubat 2023 tarihinde yayınlanacak kısa filmde Carl'a arkadaşı Dug eşlik ediyor.

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Yine Pixar tarafından yaratılan Dug adlı köpek, Carl'a yeni filmde uzun süre sonra randevuya nasıl çıkılır ve bu konu için neler yapılmalı konusunda yardımcı olacak. Kısa filmde bu sefer aşkın değil de daha çok arkadaşlığın ve hayvanseverliğin önemi ön plana çıkacak.

Disney Plus, Dug Days: Carl's Date filminin 10 Şubat tarihinde Avusturalya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İrlanda ve Kanada'da yayınlanacağını duyurdu. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, yeni çıkacak filmin hikayesinden hoşnut olmayarak vefat eden Ellie'ye haksızlık yapıldığını paylaştı.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Yukarı Bak'ın devam filmi niteliğinde olacak Dug Days: Carl's Date hikayesi, ilk filme haksızlık edecek mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.