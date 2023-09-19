Dishonored Serisinin Devamı Geliştiriliyor

Microsoft'un bünyesinde bulunan Bethesda'nın sızdırılan belgelere göre Dishonored serisinin devam oyunu geliştiriliyor. Ayrıca belgede birçok oyun ve DLC planı da yer alıyor.

Microsoft'un bünyesinde bulunan Bethesda, geçtiğimiz hafta yayınlanan Starfield ile birlikte yıllar sonra ilk defa sıfırdan bir evrene giriş yaptı. Ancak biliyoruz ki firmanın bugüne kadar geliştirdiği birçok harika evrene sahip seri var. Bunlardan biri de 2. oyunu 2016 yılında çıkan Dishonored.

Görünüşe göre Dishonored serisinin devamı sessiz sedasız bir şekilde geliştiriliyormuş

Dün gece Microsoft'un Bethesda ana şirketi ZeniMax Media'yı 2020 yılında satın almasının belgeleri sızdırıldı ve bu belgede birçok bilgi yer alıyor. Bu bilgiler arasında 2024 mali yılının sonuna kadar planlanan pek çok sayıda oyun ve DLC listeleniyor.

Listede Elder Scrolls 6 ve şirketin Indiana Jones oyunu gibi beklenen konsol ve PC sürümlerini görüyoruz. Ancak listede görülen bazı isimler henüz Bethesda veya Microsoft tarafından resmi olarak duyurulmadı.

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Artık tarihi geçmiş olması muhtemel olan bu sızıntıya göre, Doom Year Zero adlı yeni bir Doom oyununun içinde bulunduğumuz mali yıl içinde çıkması planlanıyordu. Bu oyun için aynı yıl ek DLC'ler yayınlanması ve gelecek mali yıl için de başka bir DLC yayınlanması planlanıyordu.

Henüz duyurulmamış bir diğer oyun ve asıl bombamız olan ise Dishonored 3. Bu oyunun önümüzdeki mali yıl içinde (Nisan 2024 – Mart 2025) çıkacağı belirtiliyor. Bethesda'nın aynı yıl 2022'de Tokyo: Ghostwire'ın devam oyununu da yayınlamayı planladığı bildiriliyor.

Listede ayrıca oyuncuların Oblivion ve Fallout 3 gibi önceki Bethesda oyunlarının yeniden yapımlarını bekleyebilecekleri belirtiliyor.

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Bu son bilgi akışında sızdırılan diğer belgeler arasında Microsoft'un 2028 yılında yeni nesil Xbox konsolunu piyasaya sürmeden önce önümüzdeki yıl hem Xbox Series X hem de S'in yenilenmiş bir versiyonunu piyasaya sürme planları yer alıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.