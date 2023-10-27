Diablo 4 PC Ücretsiz Oynama Kampanyası Başladı

Yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Diablo 4 için yeni bir etkinlik başlatıldı. Blizzard, Battle.net platformunda Diablo 4 için ücretsiz hafta sonu kampanyası başlatarak oyunu erişime açtı. Oyunu ücretsiz oynamak için adımları izleyebilirsiniz.

Yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Diablo 4 için yeni bir etkinlik başlatıldı. Daha önce Xbox için erişime açılan aksiyon-rol yapma oyunu, şimdi ise Windows kullanıcıları için ücretsiz hale gelecek. Peki Diablo 4 PC ücretsiz oynama kampanyasından nasıl yararlanabilirsiniz?

Diablo 4, PC'de hafta sonu ücretsiz

Blizzard, Battle.net platformunda Diablo 4 için ücretsiz hafta sonu kampanyası başlatarak oyunu erişime açtı. Zaman sınırlaması olan önceki Xbox kampanyasının aksine, PC sürümünde ise bir kısıtlama bulunmuyor.

Yani oyuncular iki gün içinde -eğer başarabilirlerse- oyunu bitirebilir. Ancak karakterlerin maksimum 20. seviye ile sınırlandırılmış olduğunu belirtmek gerekiyor. 30 Ekim'den sonra oyunun tekrar ücretli hale geleceğini de hatırlatalım. Ancak oyun, yüzde 25 indirimli olarak sunulacak.

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Oyun kısa süre önce ikinci içerik sezonu başladı, bu da ücretsiz olarak test etmek için ideal bir fırsat sağlıyor. Oyuncular artık Vampirik yetenekleri, ekstra görev çizgilerini, yaşam kalitesi iyileştirmelerini ve tüm sınıflara yönelik güçlendirmeleri deneyebilir.

Diablo 4 ücretsiz oynamak için şu adımları izleyin:

Adım 1: Battle.net üzerinden bir hesap oluşturun. Eğer daha önceden hesabınız varsa Diablo 4 sayfasına gidin.

Adım 2: Ücretsiz Deneme Sürümünü Yükle'ye tıklayın. Bu işlem hem Battle.net başlatıcısını hem de 92 GB'lık oyun dosyasını yükleyecek.

Windows için yürütülecek hafta sonu etkinliği 30 Ekim'e kadar sürecek. Oyuna devam etmek isterseniz, deneme süresince Diablo 4'ü yüzde 25 indirimle satın alabileceğinizi de hatırlatmak gerekiyor.

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