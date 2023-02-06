Depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 1000'i geçti

AFAD tarafından yapılan son açıklama göre 1121 vatandaş hayatını kaybetti, 2834 bina ise yıkıldı. İşte şehirlere göre detaylar.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük deprem sonrasında bölgeden peş peşe yeni bilgiler geliyor. Kuruluşun son açıklamasına göre, depremle hayatını kaybeden vatandaş sayısı 1121'e ulaştı. Ayrıca 2824 yıkılan bina ihbarı alındığı bildirildi.

Afad : 1121 vatandaş hayatını kaybetti, 2834 bina yıkıldı

Afad Başkanı Yunus Sezer tarafındna yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2834 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat var. Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 1014." ifadeleri kullanıldı.

Afad'ın verdiği bilgilendirmeye göre Kahramanmaraş'ta 191, Gaziantep'te 200, Şanlıurfa'da 27, Diyarbakır'da 41, Adana'da 43, Adıyaman'da 20, Osmaniye'de 131, Hatay'da 250 Kilis'te 13 ve Malatya'da 98 olmak üzere 1014 vatandaşımız hayatını kaybetti; 7003 vatandaşımız yaralandı.

https://shiftdelete.net/google-deprem-bolgesi-icin-guvenli-bolgeler-haritasini-acikladi

100'den fazla ve 6.6'ya varan artçı depremlerin ardından 13: 24'te AFAD verilerine göre 7.7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Deprem anında yalnızca yetkili kurumların açıklamalarını takip etmeyi ve panik yapmadan yalnızca 112'yi aramayı ihmal etmeyin.