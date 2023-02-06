Deprem felaketi sonrası yine gündem oldu: HAARP teknolojisi nedir?

Türkiye'yi derinden yaralayan depremlerin ardından sosyal medyada HAARP teknolojisi yine gündem oldu. Peki işin aslı ne?

Türkiye, tarihinin en felaket günlerinden birisini yaşıyor. Sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından öğle vakitlerindeki 7.6'lık deprem sarılması güç yaralara yol açtı. Deprem söz konusu olunca akıllara HAARP geliyor. PEki nedir HAARP teknolojisi?

HAARP ile yapay deprem mümkün mü?

HAARP (Yüksek Frekanslı Aktif Aurorasal Araştırma Programı), iklim kontrol silahı, zihin kontrolü ve yapay deprem sistemi gibi birçok komplo teorisiyle anılıyor. Elbette durum, Komple teorisyenleri ve kesin olmayan bilgileri internet üzerinden paylaşan kişilerin en çok üzerinde tartıştığı konulardan biri halini aldı. Bu kişilere göre bu depremler, yapay olarak insan eliyle yapıldı.

Şu anda sosyal medyada HAARP teknolojisinin gemilerle ülkemize geldiği ve depremi tetiklediğine dair birçok bilgi kirliliği bulunuyor. Öncelikle HAARP'ın herhangi bir gemi ile taşınabilecek bir proje olmadığının altını çizmekte de fayda var. Öyle ki aklaşık 130 dönüm alana yayılmış olan teknolojiden bahsediyoruz.

Meteoroloji, deprem bölgelerinin hava durumunu paylaştı!

İşin özüne dönmek gerekirse HAARP teknolojisi ELF ve VLF dalgaları aracılığıyla iyonosfer katmanını incelemek için kuruldu. Birçok komplo teorisine konu olan teknolojinin Alaska'da konumlandırılmasının en büyük sebebi deneylerin uzaydaki manyetik alan çizgileri boyunca ilerlerken nasıl sonuçlar doğurduğunu inceleyebilmek.

Birçok kişi, teknolojinin ozon tabakasını kontrol etmek, yapay depremler meydana getirmek ve iklimleri değiştirmek gibi bazı korkunç hünerleri bulunduğunu savunuyor. Ancak bilim insanları, depremin olduğu bölgede uzun zamandan beri yüksek enerjili bir fay hattı olduğu konusunda hemfikir.