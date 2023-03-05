Deprem felaketi oyun sektörünü de etkiledi!

Deprem sonrasında birçok sektörde maddi zararlarda meydana geldi. Bunlardan birisi de, büyük düşüş yaşayan dijital oyun sektörü!

6 Şubat günü meydana gelen ve 10 ilimizi yoğun bir şekilde etkileyen deprem felaketi, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine, yüz binlerce kişinin yaralanmasına ve binlerce ailenin evsiz kalmasına neden oldu.

Deprem sonrasında birçok sektörde maddi zararlarda meydana geldi. Oyun alışverişlerinde 2023'ün Ocak ayına göre yüzde 10 düşüş yaşanırken, 2022'nin Aralık ayına göre yüzde 11 artış gözlemlendi. 2022 ile beraber artışa geçen oyun alışverişleri 2023'ün Ocak ayında artış trendini korurken 2023'ün Şubat ayında -deprem felaketi nedeniyle- alışverişlerde düşüş yaşandı.

Şubat ayında PC oyun satışlarında büyük düşüş yaşandı

Toplam oyun alışverişlerinin büyük bir bölümü mobil kategorisindeki oyunlarda olurken, PC ve konsol oyun alışverişleri diğer aylara göre düşüş gösterdi.

Şubat ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun Valorant oldu. Valorant'ı, ülkemizde en çok oynanan oyunlarda, en hızlı yükselişe geçen oyun ünvanına sahip olan Call of Duty: Warzone 2.0 takip etti ve Warzone 2.0, Şubat ayında da ikinci sırada yer almayı başardı.

En çok oynanan oyunlar listesinde 10 oyundan beş tanesi mobil kategorisinden oldu.