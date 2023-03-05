Deprem felaketi oyun sektörünü de etkiledi!
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Deprem sonrasında birçok sektörde maddi zararlarda meydana geldi. Bunlardan birisi de, büyük düşüş yaşayan dijital oyun sektörü!
6 Şubat günü meydana gelen ve 10 ilimizi yoğun bir şekilde etkileyen deprem felaketi, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine, yüz binlerce kişinin yaralanmasına ve binlerce ailenin evsiz kalmasına neden oldu.
Deprem sonrasında birçok sektörde maddi zararlarda meydana geldi. Oyun alışverişlerinde 2023'ün Ocak ayına göre yüzde 10 düşüş yaşanırken, 2022'nin Aralık ayına göre yüzde 11 artış gözlemlendi. 2022 ile beraber artışa geçen oyun alışverişleri 2023'ün Ocak ayında artış trendini korurken 2023'ün Şubat ayında -deprem felaketi nedeniyle- alışverişlerde düşüş yaşandı.
Şubat ayında PC oyun satışlarında büyük düşüş yaşandı
Toplam oyun alışverişlerinin büyük bir bölümü mobil kategorisindeki oyunlarda olurken, PC ve konsol oyun alışverişleri diğer aylara göre düşüş gösterdi.
Şubat ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun Valorant oldu. Valorant'ı, ülkemizde en çok oynanan oyunlarda, en hızlı yükselişe geçen oyun ünvanına sahip olan Call of Duty: Warzone 2.0 takip etti ve Warzone 2.0, Şubat ayında da ikinci sırada yer almayı başardı.
En çok oynanan oyunlar listesinde 10 oyundan beş tanesi mobil kategorisinden oldu.
Platform Aralık 2022 Ocak 2023 Şubat 2023 PC %25 %26 %22 Konsol %20 %17 %18 Mobil %55 %57 %60
En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun
Valorant
Call of Duty: Warzone 2.0
PUBG Mobile
Garena Free Fire
Call of Duty Mobile
League of Legends
Arena of Valor
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Roblox
World of Warcraft
Oyun alışverişlerinde, Şubat ayında en çok alışveriş İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, Antalya, Ankara, Bursa ve İzmir takip etti. Antalya, 2023 yılında oyun alışverişlerinde en büyük artış yaşayan il oldu.
Ekim ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 21-30 yaş arasındaki oyuncular tarafından yapıldı.