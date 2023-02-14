Deprem bölgesinde salgın mı var? Açıklama geldi

Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde salgın var iddiası sosyal medyayı karıştırdı. İstanbul Tabip Odası açıklama yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında milyonlarca insan çadırlarda ve konteyner kentlerde yaşamaya başladı. Bu durum ise 10 ilde tıbbi ve hijyenik sorunlara yol açtı. Sosyal medyada dolaşan son iddialar deprem bölgesinde salgın olduğunu söylüyordu. Konuyla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası'ndan açıklama geldi.

İstanbul Tabip Odası: Adıyaman'da kolera salgını yok

İstanbul Tabip Odası (İTO) ekipleri deprem bölgesinde kolera salgını başladığı iddiaları üzerine harekete geçti. Adıyaman'da araştırma yaptıklarını ve koleraya ilişkin herhangi bir iz bulamadıklarını söyleyen İTO, açıklamayla bölgede yaşayan milyonlarca insanı sakinleştirdi.

Adıyaman'da bulunan İTO ekipleri #deprem sonrası kolera salgını olduğu bilgisini teyit etmedi. Bilgi kirliliği olmaması için özen gösterelim. — İstanbul Tabip Odası (@istabip) February 13, 2023

İTO'nun bu açıklamasının ardından kullanıcılar "kolera nedir?" ve "kolera nasıl bulaşır?" gibi sorular sormaya başladı. Kolera; sindirim sistemini etkileyen, şiddetli ishal ve dehidrasyona neden olan bulaşıcı bir hastalıktır. Vibrio cholerae bakterisinden kaynaklanır, genellikle kirli su veya yiyecekler yoluyla yayılır.

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Kolera bulaşmış kişilerde bakteri, bağırsak hücrelerini etkileyen bir toksin salgılar ve bu da bağırsakta büyük miktarda su ve elektrolit salgılanmasına yol açarak ishale neden olur. Hızlı bir şekilde tedavi edilmezse kolera; küçük çocuklarda, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde su kaybına ve ölüme neden olabilir.

Kolera; hijyen, güvenli yiyecek ve su kullanımı ve aşılanma uygulanarak önlenebilir. Ancak binlerce insanın oldukça su ve temizlik ürünlerine çok zor şartlarda eriştiğini düşünürsek, bir salgın riskinin bulunduğunu unutmamak lazım.

Kolera hastalıklarının çoğu hafif seyreder. Yine de, deprem bölgesinde kolera salgını bilgisinin teyit edilmediğini bir kez daha hatırlatalım.

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