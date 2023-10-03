Depolamayı yeterli bulmayanlara: En iyi hafıza kartları

Telefonunuzun ya da tabletinizin depolama alanı yetmediğinde kullanabileceğiniz en iyi hafıza kartları listesi hazırladık.

Hafıza kartları, akıllı telefonumuzun veya tabletimizin depolama alanını yeterli bulmadığımız zamanlarda devreye girmektedir. Aslında amiral gemisi adı verilen üst düzey telefonların birçoğunda 512GB veya 1TB gibi yüksek depolama kapasiteleri mevcut. Ancak bunlar opsiyon olarak sunuluyor ve örneğin 128GB ile 512GB arasında ciddi fiyat farkı bulunuyor.

Haliyle kullanıcı fiyat farkını ödemek yerine uygun fiyatlı SD kart satın alarak maliyeti düşürmeye çalışıyor. Hem telefonunuzda hem de destekleyen diğer cihazlarda kullanabileceğiniz en iyi hafıza kartları listesi hazırladık.

Telefon için en iyi hafıza kartları

Hafıza kart satın almadan önce ne kadar depolama alanına ihtiyacınız olduğuna karar vermelisiniz. Örneğin saklayacağınız verilerin toplam boyutu 128GB'ı geçmiyorsa, 512GB'lık bir microSD karta gereksiz yere para vermenize gerek yoktur. Tabii ki yine de tercih tamamen sizin.

Ayrıca hafıza kartında en önemli kriterlerden biri, yazma ve okuma hızlarıdır. Özellikle büyük boyutlu dosyalarla çalışıyorsanız, 4K/8K gibi formatlarda video aktarımı gerçekleştirecekseniz, mutlaka okuma/yazma hızı yüksek olan microSD kartları seçmelisiniz. Aksi halde kartın hızı, dosyayı açmaya veya taşımaya yetmeyebilir ve bu da deneyiminizi olumsuz etkiler.

1) Samsung EVO Plus 128GB

100 MB/s'ye kadar okuma ve 90 MB/s'ye kadar yazma hızına sahip 128GB EVO Plus, en iyi hafıza kartları listemizin başında geliyor. Samsung'un iddiasına göre EVO Plus, 3GB büyüklüğündeki bir videoyu dizüstü bilgisayarınıza sadece 38 saniyede aktarabiliyor. Ancak bu süre, kullandığınız cihazın depolama teknolojisine göre değişkenlik gösterebilir.

Yine aktarılan bilgiye göre Samsung EVO Plus 128GB hafıza kartına; 6 saat 4K video, 20 saat Full HD video, 37.000 fotoğraf, 19.000 müzik kaydedebilirsiniz. Ayrıca ürünü bir SD kart adaptörüne takarak bilgisayarlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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2) SanDisk Extreme 128GB

Telefon ve tablet için en iyi SD kart arayanlar için ideal seçeneklerden biri de: SanDisk Extreme modeli. Bu kart 160 MB/saniye okuma hızına ve 90 MB/saniye yazma hızına sahip. 1.02mm x 14.99mm x 10.92mm boyutları sayesinde de kolayca taşınabiliyor.

SanDisk Extreme 128GB ayrıca microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I teknolojileriyle yani hemen her cihazla uyumlu çalışıyor. Hafıza kartını burayı tıklayarak online olarak satın alabilirsiniz.

3) SanDisk Extreme Pro 256GB

Fiyat / performans olarak en iyi SD kart seçeneklerinden biri de SanDisk Extreme Pro modeli. Ürün 100 MB/saniye okuma hızı ve 90 MB/saniye yazma hızını destekliyor. Tabii bu hızlara ulaşmak için telefonunuzdaki depolama teknolojisinin de desteklemesi gerekiyor.

Android akıllı telefonlar, tabletler ve değiştirilebilir objektifli fotoğraf makineleri için son derece ideal bir seçen olan SanDisk Extreme Pro; 4K UHD video için UHS hız sınıfı 3(U3) ve video hız sınıfı 30(V30) derecelerine de sahip. 4,54 gram ağırlığı olan ürünün 256GB'a ek olarak 512GB ve 1TB gibi daha yüksek kapasite seçenekleri de var.

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4) Kingston High Endurance

Kingston'un UHS-I U1 Hız Sınıfı 10 A1 hafıza kart modeli High Endurance 95MB/saniye okuma hızına ve 30MB/saniye yazma hızına sahip. Bu hız, 128GB'lık modelde 95MB/saniye + 45MB/saniye seviyesine yükseliyor. -25°C – 85°C sıcaklık ortamında çalışabilen hafıza kartı şirketin iddiasına göre 26,9 bin saat sorunsuz çalışabiliyor.

11mm x 15mm x 1mm boyutlarında üretilen Kingston High Endurance, Android telefon ve tabletlerin yanı sıra ev güvenliği, izleme kameraları, vücut ve araç kameraları için en iyi hafıza kartları arasında yer alıyor.

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5) Samsung Evo Select 512GB

Samsung Evo Select hafıza kartı ile tabletinizdeki, telefonunuzdaki ve dizüstü bilgisayarınızdaki yüksek çözünürlüklü fotoğrafları, oyunları, müzikleri, 4K videoları depolayabilirsiniz. UHS Hız Sınıfı U3 ve Hız Sınıfı 10 standardını destekleyen ürün 100MB/saniye okuma ve 90MB/saniye yazma hızına sahip.

Ayrıca suya ve ısıya dayanıklılık özelliğiyle birlikte X-Ray koruması da mevcut. Samsung Evo Select hafıza kartını burayı tıklayarak online sipariş vererek satın alabilirsiniz.