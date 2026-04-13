DENEYAP Türkiye 2026 E-Sınavı başvuruları tamamlandı

TÜRKİYE'nin teknoloji odaklı insan kaynağını erken yaşta keşfetmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan DENEYAP Türkiye Projesi kapsamında yürütülen 2026 yılı Öğrenci Seçme Süreci, E-Sınav aşamasıyla devam ediyor. Teknolojiye ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği süreçte, bu yıl toplam 182 bin 800 başvuru alındı. Aynı sayıda öğrencinin E-Sınav aşamasına katılım sağlaması bekleniyor.

81 İLDE, 133 MERKEZDE EŞ ZAMANLI UYGULAMA

DENEYAP Türkiye 2026 E-Sınavı, 10 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde 81 ilde yer alan 133 sınav merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Dijital altyapı üzerinden uygulanacak sınav sayesinde adaylara standart, güvenli ve ölçülebilir bir değerlendirme süreci sunulacak.

Elektronik ortamda gerçekleştirilecek sınav uygulaması, geniş katılımın etkin şekilde yönetilmesini sağlarken aynı zamanda teknoloji tabanlı ölçme-değerlendirme süreçlerinin yaygınlaştırılmasına da katkı sunuyor.

GENÇ YETENEKLER ANALİTİK VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİYLE DEĞERLENDİRİLECEK

E-Sınav süreci; adayların analitik düşünme, problem çözme ve temel yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak özel olarak tasarlandı. Bu aşamada başarılı olan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim alma hakkı kazanma yolunda önemli bir adım atacak.

Sınav, yalnızca akademik bilgiye değil; aynı zamanda öğrencilerin düşünme becerilerine ve potansiyellerine odaklanarak çok yönlü bir değerlendirme imkanı sunuyor.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ VİZYONUNA KATKI

Türkiye'nin dört bir yanından yoğun katılımla gerçekleştirilecek olan bu büyük organizasyon, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda nitelikli insan kaynağının erken yaşta keşfedilmesini ve geliştirilmesini hedefliyor.

DENEYAP Türkiye Projesi; gençlerin teknoloji üretme yetkinliklerini artırmayı, yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmeyi ve geleceğin mühendisleri, girişimcileri ve teknoloji liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyor. Türkiye genelinde kurulan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri aracılığıyla öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sunulurken, onların bilim ve teknoloji alanlarında derinleşmeleri destekleniyor. Yoğun katılımla gerçekleşecek 2026 E-Sınav süreci, Türkiye'nin teknoloji ekosistemine yön verecek genç yeteneklerin belirlenmesinde kritik bir rol üstleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
