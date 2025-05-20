DENEYAP Takımlar Dönemi Final Proje Sergisi 69 İl'de Gerçekleştirildi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) düzenlediği DENEYAP Takımlar Dönemi Final Proje Sergisi, 69 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfından (T3 Vakfı) yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri programı Türkiye'nin dört bir yanından binlerce genci teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor.

İki yıllık yoğun eğitim sürecini tamamlayan öğrenciler, son bir yılda geliştirdikleri yenilikçi projelerini 17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenen DENEYAP Takımlar Dönemi Final Proje Sergisi ile sundu.

Geleceğin teknoloji yıldızları 69 ilde eş zamanlı teknoloji heyecanı için buluştu

Türkiye genelinde 69 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen final sergisine yaklaşık 2 bin takım ve 8 bin öğrenci katıldı. Gençler, aldıkları eğitimlerin sonucu olarak geliştirdikleri projelerini, TÜBİTAK akademisyenleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mühendisleri ve DENEYAP eğitmenleri ile T3 Vakfı gönüllülerinden oluşan jüriye sundu.

Teknolojik projelerin yanı sıra, öğrenci takımlarının hazırladığı afişler, sunumlar ve prototipler juri tarafından değerlendirildi ve en başarılı projeler ödüllendirildi. İstanbul'da iki gün boyunca İstanbul Teknik Üniversitesi, Fatih Bilim Merkezi, GSB Uluslararası Gençlik Merkezi, Güngören Bilim Merkezi, Zeytinburnu Bilim Merkezi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi olmak üzere 7 ayrı merkezde gerçekleştirilen değerlendirme sürecinde gençler büyük heyecan yaşadı. Ankara'daki final sergisi ise 17 Mayıs Cumartesi günü, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ev sahipliğinde yapıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde de 17 Mayıs Cumartesi günü DENEYAP Takımlar Finali Proje Sergisi gerçekleşti. DENEYAP Final Proje Sergisi, gençlerin bilim, teknoloji ve yenilik alanlarındaki yetkinliklerini sergiledikleri, üretme tutkularını paylaştıkları ve birbirlerinden ilham aldıkları bir platform oldu. Sergi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin teknoloji yolculuklarına tanıklık etti.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, "DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin yani geleceğin teknoloji yıldızlarının final sunumlarındayız. Bu gençlerimizin belki de en büyük özelliği sorunları kendi gözleriyle görebilmeleridir. Bu çok kıymetli. Onlara verilmiş bir görevden çok kendilerine bir görev alabiliyorlar. Bu DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin gelmiş olduğu aşamayı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır da DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin Milli Teknoloji Hamlesinin en heyecan verici duraklarından bir tanesi olduğunu belirterek, "Gençler, 2 yıl boyunca vermiş olduğumuz eğitimlerin akabinde farklı disiplinlerden ekip arkadaşlarıyla bir araya gelerek projelerini geliştirdiler ve heyecanlı bir şekilde jüriye sunumlarını gerçekleştirmiş oldular. Bu, T3 Vakfı olarak ilk hayata geçirdiğimiz proje olması hasebiyle bizim için ayrı bir önem arz etmekte. Aynı zamanda ülkemizin bilim ve teknoloji alanında altyapısını oluşturacak gençler de DENEYAP Teknoloji Atölyelerimizden çıkacak." açıklamasında bulundu.