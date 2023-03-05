Dead Island 2'den ilk oynanış videosu geldi!

Oyun dünyasının merakla beklediği yapımlardan Dead Island 2'nin piyasaya sürülmesine kısa bir süre kaldı. Oyundan beklentiler artıyorken bugün PlayStation resmi YouTube kanalından Dead Island 2 oynanış videosu yayınlandı.

Dead Island 2 oynanış videosu yayınlandı!

14 dakikalık oynanış videosuna baktığımızda zombileri, grafikleri ve genel olarak oyunun mekaniklerini görebiliyoruz. Öte yandan video açıklamasındaki "Katil Dani'yi Beverly Hills ve Bel-Air'in ölümsüz sokaklarında takip edin" yazısı ile de ana karakterin Dani adında birisi olduğunu öğreniyoruz.

Dead Island 2, Los Angeles şehrinde geçiyor. Hızlıca yayılan ölümcül bir virüs, tüm insanlığın felaketi oluyor. Ana karakterimiz Dani, güçlü bağışıklığı ise ısırılmış olsa dahi zombiye dönüşmedi. Oyundaki amacımız, virüsün oluşmasından ve yayılmasından sorumlu kişileri bulmak. Bu yolculukta çoklu oyuncu modu ile arkadaşlarınız ile oynayabilir, beraber hayatta kalabilirsiniz.

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Dead Island 2, Epic Games Store'da ön siparişlere açıldı. 21 Nisan 2023'te ise piyasaya sürülecek. Oyun; Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S platformlarını destekliyor. Dead Island 2'nin Epic Games'teki ön siparişi fiyatı şu şekilde;

Temel oyun: 429,00 TL

Deluxe Edition: 465,00 TL

Gold Edition: 569,00 TL

Dead Island 2'nin geliştirilmesi neden uzun sürdü?

Biraz geriye bakacak olursak Dead Island 2 'nin geliştirilmesi konusunda oldukça zorluk çekildiğini söyleyebiliriz. Zira yapım 2014 yılında duyuruldu ve o zamandan beri geliştirilme sürecinde. Bunun bu kadar uzun sürmesinin en büyük nedeni ise şirketin sürekli başka firmalara satılması oldu. Tabii aksilikler arttıkça oyunun iptal edildiğinde dair iddialar da ortaya çıkmaya başladı. Bugün ise PlayStation tarafından yayınlanan oynanış videosu, tüm bu söylentileri bir kenara atmış durumda.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyundan beklentileriniz nasıl? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.